El UCAM Murcia vuelve a tropezar otra semana más. Otra jornada, y ya van cinco consecutivas, en las que los universitarios no consiguen la victoria. Y poco a poco, el margen se va agotando para un equipo que podría perder la posición de play off cuando acabe la jornada. No pudo pasar del empate ante el Real Betis Deportivo (0-0) en otro encuentro gris en el que las oportunidades brillaron por su ausencia, aunque es cierto que tuvo la más clara en el último minuto del partido, pero Isra Salazar no acertó y el empate se hizo efectivo.

ASÍ TE LO HEMOS CONTADO EN DIRECTO Los universitarios tenían un partido clave ante sí. El margen de error se les había acabado, pues una derrota ante el filial bético les sacaría, casi seguro, de la zona de play off. Llegaba el UCAM Murcia al partido ante el Betis Deportivo sin una victoria desde el pasado once de febrero. Es decir, un mes sin ganar. Aunque siendo justos, tampoco sin perder. Lo que pasa es que, para el objetivo marcado por los universitarios, sumar de uno en uno no vale de mucho. Se le había agotado el crédito al UCAM Murcia justo ante un rival al alza que había sumado diez de los doce últimos puntos y con la oportunidad de asaltar el play off. El filial, que cayó en Murcia con estrépito en su visita a La Condomina (3-0), venía en un momento de forma mucho más maduro y con ganas de su particular revancha. El encuentro comenzó bien para los de Jorge Romero. Presionaron arriba y dificultaron la salida de balón de los béticos. El ritmo era alto y los jugadores estaban cómodos en ese desorden provocado por la subida de las líneas. La puesta en escena fue buena. Intensidad, presión y un aparente orden durante los primeros diez minutos. Sin embargo, todo se quedó ahí, en un mero espejismo. El Real Betis Deportivo despertó y empezó a hilar pases para dominar el centro del campo y obligó al UCAM Murcia a replegarse. Ya con el partido donde lo querían los jóvenes béticos, la balanza se decantó a su favor y llevaron la batuta de la primera parte por completo. Aprovechó el Betis para atacar la banda izquierda, huérfana desde el minuto 11 por la lesión de Víctor Mena. El lateral sintió un pinchazo en los isquiotibiales y tuvo que retirarse. En su lugar entró Fran Lara, que se colocó en el centro de la zaga, pasando Javi Ramírez al lateral zurdo. Fran Delgado y Ángel Ortiz le buscaron las cosquillas, encontrándolo en prácticamente todo momento. Ambos crearon el cien por cien de peligro de los béticos en la primera mitad. De hecho, la más clara fue de Ortiz tras una buena conducción, aunque su tiro lo atajó a la perfección Pau Torres. También tuvo su problema en forma de lesión el filial, pues Pleguezuelo tuvo que retirarse en el minuto 20 por otra lesión muscular. No supo atacar el UCAM esa falta, pues prácticamente no tuvo ocasiones de peligro. Como ya le pasó ante el San Roque, tiró la primera parte a la basura, con un equipo muy plano, previsible y que cedió el control de balón. Solo se vio un UCAM reconocible en los primeros diez minutos. Mini reacción tras el descanso Tenía que hacer cambios Jorge Romero para reactivar a su equipo, sobre todo a nivel táctico. Tenía que volver el UCAM Murcia a ser el más parecido del inicio del encuentro. Y así lo intentó. Trató de presionar nuevamente arriba y volvió a incomodar al Real Betis. La balanza parecía equilibrarse, pero seguía sin mordiente y sin buenas circulaciones en tres cuartos de campo. Llegaba el momento en el que el UCAM Murcia sí que necesitaba cambios. Piernas de refresco. Y Jorge Romero optó por un triple cambio que reactivó a los suyos. Manu Ramírez, Isra Salazar e Isra Cano entraron al campo por Pito, José Fran y Pescador. La mejoría del UCAM coincidió con su entrada. De hecho, en los últimos 20 minutos, los universitarios fueron mejores que los béticos. Apenas pasaban de su campo y las llegadas del cuadro murciano comenzaron a llegar. Eso sí, sin excesivo peligro. Pero, la intención era otra. Con la balanza más o menos equilibrada, el principal enemigo del UCAM Murcia era el reloj. Solo quedaban quince minutos de partido cuando el mejor momento de los azuldorados llegó. En ese cuarto de hora, logró acumular llegadas con peligro, aunque la más clara llegó a dos minutos para el final por mediación de Salazar. La tuvo el delantero en una ocasión propicia para hacer gol, pero falló. Se encontró con un balón muerto en el área después de un tiro de Javi Moreno y cuando estaba solo delante de Vieites, se le apagó la luz. La tuvo para ganar en un encuentro en el que no lo mereció y aquí el fútbol fue justo, negándole el gol a un UCAM Murcia que sigue sin rumbo y sin ganar ya por quinta semana consecutiva.