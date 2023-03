Seis puntos ha dejado escapar el Real Murcia en las últimas tres jornadas. Seis puntos que le han dejado caminando sobre el alambre del play off. Ya el pasado sábado vio como el Barcelona B le sacaba de la zona de privilegio durante unas horas. Por ello, después de las balas desperdiciadas para afianzarse entre los cinco primeros, el Real Murcia empieza a quedarse sin margen de error en un tramo del campeonato donde se deciden las cosas importantes.

Tendrán que ganar hoy los granas a La Nucía en Nueva Condomina si no quieren seguir complicándose la vida en la clasificación y si no quieren que vuelva otra vez el ruido y las críticas. Y más en un partido donde se espera otra gran asistencia. No se va a llegar ni de lejos a los casi 28.000 del choque ante el Barcelona B, pero las previsiones son optimistas y se pueden superar los 18.000.

Para evitar enfadar al público, el Real Murcia tiene que mejorar la imagen que viene ofreciendo en este 2023 y además, lo más importante, ganar. Al no funcionarle las cosas a Mario Simón, puede que hoy veamos cambios en el once. Muchos piden ya a gritos un sistema con dos delanteros, sobre todo después de que en el mercado invernal reforzasen la plantilla tanto Alberto Toril como Dani Romera. Este último, que no ha sido titular y que apenas ha jugado minutos en los dos partidos anteriores, podría ser la principal novedad.

Ayer, el preparador grana no dio pistas, aunque tampoco se cerró a nada. Habló de las distintas «variantes» que tiene al recuperar a jugadores como Andrés Carrasco y Romera, y señaló que el objetivo es «buscar el mejor Real Murcia posible, para este tramo final de temporada». Sobre un cambio de sistema, Simón dejó claro que «si vemos que es el mejor camino para ganar» lo haremos.

El otro problema para Mario Simón llega por la baja por sanción de Julio Gracia, uno de los pilares de su equipo. Habrá que ver cómo resuelve el técnico madrileño esta ausencia, porque las alternativas son varias. Está Armando y está Aguza, ambos desahuciados por el entrenador desde el inicio del curso, aunque otra opción sería apostar por la pareja Galindo-Ganet.

La Nucía, que llega a Nueva Condomina luchando por no caer al descenso, lleva dos derrotas y un empate en sus últimos tres partidos. En las filas del conjunto alicantino aparece el murciano y exgrana Josema Raigal.