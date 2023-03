El UCAM Murcia CB, tras lograr la clasificación para el play off de cuartos e final de la Basketball Champions League tras su triunfo en casa frente al Lenovo Tenerife (82-67), ya sabe que jugará fuera de casa el primer partido el primer partido del play off de cuartos de final de la Basketball Champions League, que se disputará el martes 4 o el miércoles 5 de abril. Antes, el domingo 2, a las 12.30 horas, recibirá en Liga Endesa al Básquet Girona. Para el choque en casa de la BCL ya ha solicitado el club a la FIBA que se juegue el miércoles 12, puesto que el martes 11 es el Bando de la Huerta y podría ser fijado en esa fecha. El sábado 8 visita el Monbus Obradoiro en la vigésimo sexta jornada, y el siguiente partido de liga lo tiene el domingo 16 ante el Casademont Zaragoza en el Palacio (12.30 horas). El tercer encuentro de la eliminatoria de Champions, en caso de ser necesario, lo jugará el martes 18 o el miércoles 19 a domicilio, por lo que el choque frente al Valencia de Liga Endesa previsto para el día 19 en Murcia tendría que ser aplazado.

La Final Four está fijada para los días 12, 13 y 14 de mayo. En caso de llegar a la misma, la ACB tendrá que buscar fecha para dos partidos de liga previstos esa semana, el primero el miércoles 10 en la pista del Lenovo Tenerife, y el segundo el sábado 13 en el Palacio frente al Surne Bilbao. Por tanto, el calendario previsto puede tener muchas alteraciones.

Los posibles rivales

El UCAM Murcia CB tendrá que esperar a la semana próxima para saber a qué rival se tendrá que enfrentar en un play off al mejor de tres partidos, donde no tendrá el factor cancha a su favor y se enfrentará a alguno de los equipos que acaben en la primera plaza del resto de grupos. Lo que sí saben ya los de Sito Alonso es que pueden enfrentar a Telekom Bonn, Unicaja o AEK Atenas, y Hapoel Jerusalem o Strasburgo. Por, tanto, la BCL no da tregua.

Como segundo clasificado del grupo L, no se podrá medir al Lenovo Tenerife, al que ha tenido como rival en el Top 16. Por tanto, su rival saldrá del campeón de los otros grupos y será el viernes 24 de marzo cuando se conocerá tras la celebración del sorteo en la sede de la FIBA. Solo en el grupo de los murcianos y en el J se conoce ya al campeón, pero en los otros dos se resolverá en la jornada final, que se disputará entre el martes y el miércoles próximos.

El Bonn alemán, un rival muy potente

El Telekom Bonn alemán, con un balance ahora mismo de cinco victorias y ninguna derrota -el único invicto en esta ronda-, ya conoce que es el ganador del grupo J, donde el Baxi Manresa le puede acompañar, aunque para ello los de Pedro Martínez deben perder por menos 13 puntos el próximo miércoles frente al Rytas Vilnius lituano a domicilio. El Bonn, que es segundo de la liga alemana, solo ha perdido esta campaña un partido en la Champions, en la primera jornada de la fase preliminar frente al Reggio Emilia. Desde entonces ha encadenado en la competición continental una racha de diez victorias. Además, entre Champions y liga alemana presenta una espectacular racha de 12 victorias consecutivas y no pierde desde el 15 de enero, cuando cayó en la pista del Alba Berlín, el líder del campeonato germano. El base TJ Shorts, estadounidense con pasaporte de Macedonia, es el líder indiscutible (promedia 19,1 puntos) de un equipo que se reforzó hace solo dos semanas con otro anotador impulsivo como Javontae Hawkins, que llegó desde el Limoges francés y que ha promediado en sus dos encuentros de Champions 18,5 puntos. Se trata de un equipo casi inexpugnable en su pista, donde no ha perdido desde el 5 de octubre.

En Málaga o en Atenas

En los otros dos grupos están por resolver el campeón, aunque ya se conocen los equipos que estarán en cuartos. En el K, el Unicaja, con una renta de 22 puntos, y el AEK se enfrentarán en Atenas en la última jornada. Pero el average da igual en este caso, puesto que ambos están empatados a 4 victorias y 1 derrota. Por tanto, el ganador del partido del próximo martes (18.30 horas) será el campeón y, por tanto, uno de los rivales que puede tener el UCAM en cuartos de final.

Strasburgo o Hapoel Jerusalem

Por último, en el grupo I, se vive la misma situación. En Estrasburgo, una cancha que ya conoce el equipo de Sito Alonso puesto que los franceses fueron rivales en la primera fase, estará en juego el miércoles el primer puesto entre los locales y el Hapoel Jerusalem. A los galos le ganaron los universitarios por 80-78 en el Palacio, y perdieron por 82-70 en el Rhenus Sport. Los israelíes, cuartos en el torneo de su país, cuentan con un bloque sólido con muchos jugadores capaces de generar puntos, especialmente el pívot de 2,11 metros Zachary Hankins, con promedios en Champions de 15,7 puntos y 8,8 rebotes.