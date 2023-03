Isak Jansson, el extremo del FC Cartagena, no irá con la selección sub-21 de Suecia tras un acuerdo alcanzado entre su club y la Federación Sueca de Fútbol. El jugador había entrado en la lista de convocados del equipo nacional de su país para los amistosos frente a Escocia y Colombia que se disputaban en Pinatar Arena los próximos 23 y 26 de marzo, pero se mantendrá en la disciplina del FC Cartagena y no se concentrará con el combinado nacional sub-21. De esta manera, Isak no se perderá el encuentro frente al Lugo del día 24.

Ha sido el propio Cartagena el encargado de anunciar ese acuerdo entre club y federación a través de un comunicado oficial que menciona la importancia del momento actual del equipo en liga. COMUNICADO OFICIAL | Acuerdo con la Federación Sueca e @isakjansson24 para permanecer con su equipo y no acudir a los amistosos con la Sub-21. — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) 17 de marzo de 2023 Ante la importancia que supone para el conjunto albinegro la participación de Jansson en la competición liguera, la Federación Sueca y el jugador han aceptado dicha solicitud y Jansson permanecerá con la plantilla albinegra. El futbolista no acudirá a la concentración con Suecia para los amistosos del día 23 y 26 de marzo, que se disputarán en Pinatar Arena ante las selecciones Sub-21 de Escocia y Colombia, gracias al acuerdo alcanzado entre todas las partes. Desde el FC Cartagena queremos agradecer a la Federación de Fútbol de Suecia su predisposición y las facilidades dadas al Club a la hora de permitir que el jugador permanezca con nosotros para seguir disputando LaLiga Smartbank. Además, queremos agradecer a Isak Jansson el compromiso que ha demostrado con nuestra entidad renunciando a acudir con su selección para seguir ayudando a sus compañeros en la competición liguera.