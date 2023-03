Carlos Alcaraz ha tropezado una y dos veces en la misma piedra en su corta carrera como profesional, pero nunca una tercera salvo con Félix Auger-Aliassime, número 10 del mundo y su rival en los cuartos de final de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, la próxima madrugada. El murciano tiene atragantado al canadiense, que desde hace poco más de un año está entrenado por Toni Nadal, tío de Rafa Nadal. Y es que se han visto tres veces las caras y en todas ha ganado el espigado jugador de 1,93 metros de estatura de Montreal.

Auger-Aliassime llega al duelo con Carlos Alcaraz, que necesita ganar para igualar su resultado en Indian Wells la pasada temporada y, por tanto, al menos conservar 360 puntos, cargado de moral pero también mucho más desgastado que el murciano, que ha resuelto sus tres partidos en dos sets y sin ceder ni una sola vez su servicio. El canadiense tuvo un duro encuentro de octavos ante Tommy Paul donde remontó un set en contra, se encontró con un 0-3 en el tercero y salvó seis bolas de partido. Toda una proeza.

Solo en una ocasión se han visto en una pista rápida al aire libre. Fue en la primera, en los cuartos de final del US Open de 2021. Alcaraz, que llegaba tras un duro enfrentamiento ante Stefanos Tsitsipas, se retiró en el segundo set con 3-1 en contra tras perder el primero. Las otras dos veces fueron también en pista rápida, pero bajo techo, donde Auger-Aliassime es, quizás, el mejor especialista del mundo. De hecho, en 2022 logró cuatro títulos en pista cubierta. En el España-Canadá del año pasado, en Valencia, se volvieron a enfrentar, esa vez a cubierto. El de El Palmar llegaba agotado, tras ganar el US Open, y cayó en tres set después de ganar el primero en la muerte súbita. Y la última también fue en la misma pista y ambiente, bajo techo, pero en Suiza, en el torneo de Basilea, en octubre de 2022, donde en semifinales el canadiense ‘barrió’ al murciano por 6-3 y 6-2.

Las condiciones de la superficie cambian notablemente en esta ocasión. Al aire libre Alcaraz está demostrando un gran nivel. Superó con comodidad a Thanasi Kokkinakis en segunda ronda por un doble 6-3. Después, ante Tallon Griekspoor, sufrió un poco más, pero igualmente ganó sin excesivo desgaste (7-6 y 6-3). Y en octavos, la pasada madrugada, se deshizo de Jack Draper tras ganar el primer set por 6-2 y retirarse el estadounidense lesionado en el segundo cuando perdía por 2-0.

Alcaraz tendrá que luchar ante Auger-Aliassime contra los demonios del pasado, pero sabe que será en unas condiciones más favorables para su juego, ya que en Indian Wells se ha encontrado unas pistas lentas donde su golpe, sobre todo de derecha, es mortífero para sus rivales por la velocidad que alcanza la bola. A la cuarta, un triunfo que le valdría para seguir aspirando al número uno, espera que sea la vencida.

La derecha paralera, el golpe preferido

El murciano Carlos Alcaraz Garfia desveló en la rueda de prensa posterior a su duelo ante Jack Draper cuál es su golpe favorito. No es la dejada ni el revés cortado que tan bien ejecuta. Se trata de la derecha paralela, de la que dijo que «cuando conecto bien ese golpe me dio a mí mismo que está bien y entonces sé que estoy jugando a un gran nivel en ese momento. Cuando pongo esa bola significa que he golpeado con mucha claridad. Es el punto que me ayuda a entender que estoy jugando a un gran nivel», explicó el pupilo de Juan Carlos Ferrero, quien también dejó detalles de su saque abierto en la zona de la ventaja: «Lo practico desde que era joven. Con ese saque trato de llevar a mi rival lo más lejos que puedo de la cancha para luego tenerla toda vacía y diseñar mi próximo golpe. Es fundamental encontrar un buen ángulo con ese servicio para que luego sea todo mucho más fácil».