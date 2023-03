El encuentro entre el Fútbol Club Cartagena y el Andorra en el Cartagonova no sólo supuso el fin de la buena racha de resultados del equipo, sino que acarreó también una mala noticia que puede afectar más allá de esos últimos malos noventa minutos de los albinegros. Jairo Izquierdo, que se encontraba en su mejor momento de la presente temporada, sufrió una lesión que le obligó a abandonar el terreno de juego inmediatamente, sin dudarlo ni un segundo. En su buen rendimiento se había basado la reciente recuperación del Cartagena y tras su salida llegó la primera derrota en cuatro jornadas. El tinerfeño podría perderse el próximo mes de competición, afectando significativamente con su ausencia a las opciones del equipo en la parte alta de la tabla.

Corría el minuto 37 de la primera mitad cuando un hiperactivo Jairo robó en campo contrario y montó la contra. Más rápido que sus compañeros, se encontró solo en tres cuartos de campo sin línea de pase, por lo que decidió jugársela con el disparo lejano a portería. Le pegó con el alma con su pierna zurda, pero pronto supo que algo no había ido bien. Se llevó la mano a la zona anterior de su muslo izquierdo y se encogió de dolor. Cabizbajo y cariacontecido, abandonó el campo con paso lento y cojera sólo unos segundos después de notar el ‘pinchazo’ en el muslo.

A tenor de su gesto, la lesión le afectó psicológicamente en un gran momento de forma. En las cuatro jornadas anteriores, Jairo había personificado el resurgir del grupo con actuaciones de un nivel soberbio. Marcó en Ipurúa para abrir la lata frente al Eibar en un partido que acabaría 0 a 3, asistió en casa contra el Real Oviedo para abrir de nuevo el marcador y ante la Ponferradina sacó todo su repertorio para firmar un partidazo con gol y asistencia. Marcó con un tiro potente desde fuera del área el 0 a 1 y cerró el partido con una jugada maradoniana que regaló el gol a Sadiku.

Este tramo de liga estaba siendo su mejor momento con el Cartagena, lo que mereció los halagos de su entrenador. «Ha hecho muy buenos partidos y le ha dado un aire nuevo al equipo. Ha dado buen rendimiento en su nueva posición y me está gustando mucho», comentó Luis Carrión antes de jugar contra el Andorra. Ahora, sin una de sus piezas clave, el técnico tendrá que buscar soluciones. El once del entrenador catalán había quedado predefinido con Jairo y Ureña como extremos a banda cambiada y Borja Valle como punta, no obstante, esto puede cambiar con la baja del canario.

Con el hueco libre de Jairo en la derecha, un recambio natural es la solución que menos altera el dibujo. Isak Jansson entraría en la posición de extremo derecho como ya hizo desde el banquillo en el último partido, sin embargo, no es el único arreglo posible. Los puntas del equipo, Ortuño, Sadiku y Poveda, pueden entrar en escena para formar en el once y desplazar a un inspirado Borja Valle a la banda, un sitio en el que ya se ha desempeñado esta misma temporada. Con todo, parece difícil que Ureña abandone en extremo izquierdo a pierna cambiada, donde ha sido titular en los últimos siete partidos.

Más lejos de la titularidad parecen tanto David Ferreiro como Franchu Feuillassier. El primero ha salido de su segunda lesión de la temporada recientemente, pero con únicamente siete partidos en todo el curso, su ritmo competitivo está en entredicho. En la misma situación, aunque sin lesiones, se encuentra Franchu, que acumula menos de media hora de juego en las últimas ocho jornadas. Ninguno de los dos parece preparado para darle al equipo lo que necesita en este momento en ataque por la banda derecha.

En esa situación se encuentra el FC Cartagena de Luis Carrión tras la lesión muscular de Jairo para afrontar los próximos encuentros. Villarreal B, Lugo y Leganés se aproximan bajo la ausencia del extremo en un momento clave de la temporada donde el Cartagena sigue luchando por alcanzar la sexta plaza.

El club albinegro inaugura mañana su ciudad deportiva de La Manga

El FC Cartagena inaugura mañana jueves, 16 de marzo, las instalaciones de La Manga como ciudad deportiva oficial del club ante los medios de comunicación en un acto que tendrá lugar en los campos de entrenamiento de La Manga Club a las 13.00 del mediodía. En el acto, el presidente Paco Belmonte explicará todas las obras, mejoras y reformas llevadas a cabo en las instalaciones preexistentes con motivo de acondicionar el espacio a las necesidades del club y sus jugadores. Desde el comienzo de esta temporada, primer y segundo equipo entrenan en los campos de césped allí ubicados, a lo que se suman también los partidos del filial.