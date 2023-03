El murciano Carlos Alcaraz Garfia sigue avanzando en el Masters 1.000 de Indian Wells, considerado el quinto Grand Slam del circuito. Su pase a cuartos de final fue más rápido de lo esperado, ya que su rival, Jack Draper, se lesionó en el segundo set después de haber ganado el primero el jugador de El Palmar con claridad. Después de dejar escrito en la pantalla un mensaje de ánimo a su oponente para que se recupere pronto que fue muy aplaudido por el público estadounidense, comentó en rueda de prensa que "es algo que no quería que pasara", pero que durante el partido se encontró cómodo porque "le estaba pegando muy bien a la pelota" y que va "acumulando confianza durante la semana".

Uno de los periodistas en la rueda de prensa le preguntó por su golpe favorito y Carlos Alcaraz desveló cuál es: "La derecha paralela", dijo, para añadir que "cuando conecto bien ese golpe me dio a mí mismo que está bien y entonces sé que estoy jugando a un gran nivel en ese momento. Es uno de mis golpes favoritos, donde golpeo la bola muy fuerte. Cuando pongo esa bola significa que he golpeado con mucha claridad. Es el punto que me ayuda a entender que estoy jugando a un gran nivel", ha explicado.

También habló de su saque abierto en la zona de la ventaja, que según el murciano viene practicando "desde que era joven, en mis etapas de entrenamiento". Y también apuntó varios detalles: "Con ese saque trato de llevar a mi rival lo más lejos que puedo de la cancha para luego tenerla toda vacía y diseñar mi próximo golpe. Es una jugada que me ayuda mucho y es fundamental encontrar un buen ángulo con ese servicio para que luego sea todo mucho más fácil".

Después de la lesión que sufrió en la final del Open de Río y que le impidió jugar en Acapulco, Alcaraz reconoce que ha recuperado la confianza: "Uno de los objetivos más importantes desde que regresé al circuito en el Argentina Open era recuperar mi confianza habitual. En Buenos Aires no me sentía, para nada, favorito para ganar. Pero lo cierto es que en cuanto empecé a disputar mis primeros encuentros empecé a recuperar la confianza. Comproné que estaba recuperando mi estilo y volvía a ser yo. Ahora siento que puedo ganar, que estoy ahí y que soy uno de los favoritos, pero al principio, cuando retomé la actividad, no lo sentía así".

Aliassime, el rival en cuartos de final

Félix Auger-Aliassime, al que asesora Toni Nadal, tío de Rafa Nadal, será ahora su rival. Es un jugador al que nunca ha ganado el tenista de El Palmar después de tres enfrentamientos entre ambos. Llega el canadiense más desgastado a esta ronda, pero con moral después de salvar seis bolas de set ante Tommy Paul en octavos de final. Por tanto, un gran desafío para el número 2 del mundo, que de llegar a semifinales, igualará el resultado que logró hace un año en Indian Wells. Pero su objetivo es lograr el título y recuperar el número 1 del mundo.