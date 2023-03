No solo la clasificación para los cuartos de final de la Basketball Champions League está en juego para el UCAM Murcia CB en las dos últimas jornadas de la segunda fase, también conocida como Top 16. Además, también se juega la entidad universitaria un pellizco económico que se sumaría a los 55.000 euros que ya se ha asegurado en el presente curso.

El UCAM Murcia, al igual que el resto de clubes de la competición, tenía un fijo por participar de 40.000 euros. En la primera fase no se otorgaban más premios en metálico, pero en la segunda sí, puesto que cada una de las victorias logradas hasta el momento le ha reportado a la entidad 7.500 euros, por lo que ha sumado otros 15.000. Por tanto, ya se ha asegurado 55.000 euros, a los que se pueden sumar otros 15.000 para alcanzar los 70.000 si gana mañana en el Palacio de los Deportes al Lenovo Tenerife, que ya tiene garantizada la clasificación, y también hace lo propio una semana después, el martes 21, en la pista del Surne Bilbao.

La FIBA, que es la promotora de la competición, también ha establecido unos premios en los cuartos de final, que se disputarán en eliminatorias al mejor de tres partidos. Cada partido ganado en la misma -el máximo es de dos- otorga 10.000 euros.

Llegar a la Final Four también garantiza un pellizco, pero solo para los tres primeros clasificados, ya que el cuarto no recibirá ni un euro. Los ganadores de las semifinales recbirián 300.000 más, mientras que el campeón logrará 600.000. Asimismo, el ganador del partido por el tercer puesto tendrá 100.000 euros.

Por tanto, al margen del prestigio deportivo que supondría para el UCAM Murcia llegar muy lejos en la Basketball Champions League, algo que ya consiguió en la temporada 2017-2018 cuando acabó tercero con Ibon Navarro en el banquillo, también está en juego una inyección para el presupuesto del club.

Y para estar en los cuartos de final, las cuentas parecen claras pese a la derrota sufrida hace una semana en Estambul ante el Darüssafaka Lassa. Si los turcos ganan esta tarde al Surne Bilbao en un partido que dará comienzo a las seis, los murcianos, que le tienen ganado el average particular, tendrían la ocasión de pasar a cuartos con un solo triunfo más en caso de acabar empatados en la clasificación. Los bilbaínos, si pierden, se quedarían aún con una remota opción, que sería ganar en la última jornada al UCAM por más de 18 puntos y que el Darüssafaka, al que ganaron en Miribilla por 10 puntos, cayeran en la pista del Tenerife, que ya no se juega nada, y no les superara en el average esta tarde. Por tanto, el único que depende de sí mismo para ser segundo es el conjunto de Sito Alonso, que afronta el choque de mañana revitalizado tras el triunfo frente al Unicaja Málaga en Liga Endesa (85-80) con Travis Trice y Thad McFadden como máximos artilleros.

El Lenovo Tenerife, del borrón en Murcia a ganarlo casi todo

El Lenovo Tenerife, con el pase a cuartos de final ya en el bolsillo, regresa mañana a Murcia, donde sufrió a principios de enero en Liga ACB su derrota más abultada de la temporada. En el choque de la decimocuarta jornada, los jugadores de Sito Alonso, en una gran actuación coral, se impusieron por 85-64 en el Palacio de los Deportes con cuatro jugadores por encima de los diez puntos: Radovic (16), Diop (12), Trice (11) y McFadden (13). La defensa sobre el bloqueo y continuación de Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini a partir del segundo cuarto, donde Sadiel Rojas fue fundamental, regaló el día de Reyes a la afición murciana uno de los triunfos más recordados del presente curso.

Desde que el Lenovo Tenerife cayó en Murcia ha jugado catorce partidos, incluidos tres de la Copa del Rey. Y el balance es espectacular: 11 victorias, entre ellas dos a los universitarios contundentes, y 3 derrotas, una en la final de la Copa del Rey y las otras dos contra equipos de Euroliga, el Real Madrid y el Valencia Basket.

Además, en este período de tiempo, la plantilla de Txus Vidorreta se ha reforzado con un jugador procedente de la NBA, el alero internacional argentino Leandro Bolmonaro, que fue cortado por los Utah Jazz y que con anterioridad, entre 2018 y 2021, jugó en el Barça. El alero ha llegado para cubrir la ficha que dejó libre Iván Cruz, quien se marchó al Casademont Zaragoza, y también en un momento de falta de efectivos en los exteriores por la lesión de Joan Sastre, quien estará de baja al menos un mes más.