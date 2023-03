Pese a que está a punto de cumplir 43 años y lleva unos meses retirado del ciclismo profesional, Alejandro Valverde Belmonte sigue en plena forma. No ha dejado de salir ni un solo día a entrenar con esa grupeta de amigos que nunca falta a la cita. Los piques, como el de Las Lumbreras ha reconocido durante la presentación del Valverde Team-Ricardo Fuentes, el club de base que apadrina, son constantes. Y se demuestran en los datos que registra en la aplicación Strava, a la que tienen acceso todos los usuarios de la misma.

Valverde ha batido en los últimos días dos de sus récords. Por un lado se convirtió en el ciclista más rápido en ascender desde Alhama hasta el Morrón de Totana, un pico emblemático para los aficionados a las dos ruedas. En solo 52 minutos realizó una ascensión que incluye un tramo con la bicicleta al hombro para superar la valla del escuadrón EVA 13 y llegar hasta la cima unos 800 metros más por carretera.

Pero no se ha conformado con batir este récord el asesor hoy en día del Movistar Team, porque solo unos días después batió su mejor tiempo en la dura subida entre El Berro y el alto de La Perdiz, poro más de seis kilómetros de un pronunciado desnivel que Valverde realizó a más de 30 kilómetros a la hora para concluir en un increíble tiempo de 6 minutos y 49 segundos moviendo picos de 497 vatios.

«Sigo haciendo lo mismo que antes, saliendo a entrenar todas las mañanas, y he estado en algunas carreras detrás de los compañeros Movistar Team. Es muy diferente a cuando era corredor, pero también se disfruta», ha dicho Valverde sobre su nueva vida durante la presentación del club al que da nombre, añadiendo también que ahora tiene «menos estrés de viajes y no tengo que pensar tanto en cuidarme para llegar en forma a una carrera. Ese estrés no lo tengo, pero el día a día es muy similar porque entreno por las mañanas y los piques con la grupeta siguen igual que antes».