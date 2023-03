Aún resuena en Águilas el ascenso del equipo costero a Segunda RFEF después de una larga noche de celebración que comenzó en la puerta de El Rubial conforme iban llegando los que se desplazaron hasta Murcia para vivir el duelo ante el Ciudad de Murcia en directo.

La peña del Frente Aguileño se puso rápidamente manos a la obra organizando una cabalgata que nadie esperaba. Una carroza del carnaval con su potente equipo de música, sirvió para que los jugadores se desplazarán al descubierto hasta la Plaza de España, escoltados a pie por centenares de aficionados y animados por los vecinos que salían a los balcones para ovacionar al equipo. Tras entrar la carroza hasta la puerta del ayuntamiento, los jugadores se lanzaron como es tradicional a la fuente de la Pava de la Balsa.

En cualquier corrillo de vecinos durante toda la jornada de ayer no se habló de otra cosa y seguro que hoy se seguirá hablando del alirón que cantaron los blanquiazules el pasado domingo a falta de cinco jornadas para el final del campeonato. Una fiesta que continuará mañana miércoles en el Ayuntamiento, donde se le realizará al equipo una recepción oficial, según indicó la alcaldesa Mari Carmen Moreno. La edil se mostró «muy contenta por este ascenso». «Le doy la enhorabuena al equipo y a Alfonso García, quien está haciendo un trabajo magnífico en el Águilas y por el deporte. Ahora hay que trabajar en los proyectos de futuro, que Alfonso tiene muchos y nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos», decía, contenta porque este éxito «da más visibilidad a Águilas». «A nosotros nos queda trabajar para apoyar este proyecto de Alfonso García y para que el Águilas siga llegando a lo más alto», acababa.

Alfonso García destacaba la trayectoria del equipo que lo ha llevado a conseguir el ascenso: «Volver a retornar a la Segunda RFEF después de la temporada que estamos haciendo, es impresionante. Le doy la enhorabuena a los jugadores y también a la afición por el trabajo que se ha hecho y por el ascenso».

El técnico aguileño Sebas López, quien como jugador ascendió con el equipo en la temporada 2004-2005 y ahora lo ha hecho como entrenador, no le resta méritos a lo que ha hecho el equipo: «Es difícil mantener la trayectoria que llevamos, es difícil conseguir once victorias seguidas, que no se encaje goles». También destacó el compromiso de los jugadores, diciendo que «nuestra experiencia como jugador, nos dice que muchas veces hemos estado en grandes plantillas y no había compromiso de los jugadores, y no se consiguieron los objetivos; sin embargo cuando tienes buenas plantillas y los jugadores están implicados es más fácil conseguir los objetivos, ha sido un privilegio estar trabajando con todos ellos».