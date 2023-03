Victoria muy importante la del Jimbee Cartagena en el Palacio de los Deportes frente a Córdoba Patrimonio de la Humanidad que permite a los rojiblancos estrechar la zona alta de la tabla. No obstante, no fue nada sencillo superar a los de la ciudad califal. Los goles de Lucao y Waltinho pusieron el 2 a 0 en 8 minutos y, aunque Saura recortó distancias, la primera parte se marchó con el marcador de 4 a 1 con el tercero de Juanpi y el cuarto de nuevo de Waltinho. La reanudación trajo el 5 a 1 favorable a los locales, pero los últimos cinco minutos fueron un cúmulo de errores defensivos que casi da al traste con todo el trabajo. Los andaluces se colocaron a un solo gol y tuvieron dos oportunidades en el último minuto que pudieron suponer el empate de no ser por las providenciales paradas de Raúl Jerez

El Jimbee Cartagena comenzó el partido como un rodillo pasando por encima a Córdoba y el primer tanto, obra de Lucao a los dos minutos de partido, no se hizo esperar. Robó el brasileño la pelota cerca de la frontal cuando Pablo Del Moral jugaba como último hombre y le pegó con potencia, fusilando a Fabio por alto para hacer el 1 a 0. El comienzo era inmejorable, pero no se quedaría ahí el cuadro melonero. Continuó asediando la meta contraria con dos intentos de Bebe, otro de Juanpi y una volea que se marchó fuera de Mellado que avisaron a los cordobeses. Los de Duda jugaban a placer y el segundo era cuestión de tiempo. Sólo pasaron seis minutos. Javi Minguez encontró espacio con un recorte en diagonal que finalizó abriendo para Mellado en la derecha y el de blanca hundió la pelota al segundo palo, donde Waltinho esperaba libre de marca para empujarla al fondo de las mallas y hacer el 2-0. Despertó entonces el conjunto visitante recortando distancias a través de Saura, máximo goleador del equipo y de la competición. Del Moral jugó atrás para Victor -que sustituyó recurrentemente a Fabio en la portería- y este abrió a Viana, con mucho espacio en la esquina derecha. El ala vio perfectamente la posición del pivot murciano, solo en el segundo palo, y se la puso en bandeja para el 2 a 1 pasados los primeros diez minutos. No tardaría ni un minuto en recuperar su ventaja el Jimbee con el 3 a 1 obra de Juanpi tras un gran pase de Waltinho a la frontal del área. Pocos minutos después, Waltinho hizo el segundo en su cuenta particular y el cuarto de su equipo después de otra combinación magistral en ataque. Juanpi recuperó un balón suelto en el área contraria y la cedió atrás para Jesús Izquierdo, que vio la entrada rápida de Waltinho al área para dejársela a placer. El brasileño golpeó fuerte desde muy cerca para poner el 4 a 1 en el marcador antes del descanso. Se marcharon los jugadores a vestuarios y la reanudación fue mucho más calmada, pero las ocasiones siguieron cayendo del mismo lado. Pablo Ramírez lo intentó en primera instancia tras girarse cerca del área y a los siete minutos de la segunda mitad llegó el quinto gol melonero. Una rápida jugada de Motta por la banda derecha sorprendió a Córdoba cuando el italobrasileño se marchó de dos jugadoresy sentó al guardameta con una magnífica pisada. Definió a puerta vacía con calidad tras hacer todo el trabajo en la carrera. Raúl Jerez apareció para mantener la ventaja hacia el ecuador del segundo acto con varias paradas de mérito a Lucas Bolo y Victor, sin embargo, un imperdonable error suyo permitió el 5 a 2. Entregó la pelota al contrario, en presión alta, y Alex Viana recibió dentro del área para definir con el meta fuera de lugar. Tampoco estuvo demasiado contundente en defensa el conjunto rojiblanco cinco minutos después encajando el 5 a 3, de nuevo obra de Saura. Recibió Miguelín en la derecha y sirvió un centro al área que terminó desviando Raúl hacia arriba. Saura la cazó al vuelo de cabeza para marcar con el meta en el suelo. Dos minutos después volvió a sucumbir el Jimbee ante el desesperado juego de cinco de Córdoba y Jesús Izquierdo introdujo en su propia portería un centro peligroso para poner el 5 a 4. Los últimos minutos fueron de infarto, cuando a 30 segundos para el final el palo salvaba un remate de Saura previamente desviado por Raúl. A seis segundos para el término del partido se volvió a quedar solo el pivot murciano para hacer el empate tras una jugada embarullada, pero Raúl sacó una mano prodigiosa que negó el empate. Con más sufrimiento del necesario se lleva Jimbee Cartagena su tercera victoria consecutiva que le coloca a solo dos puntos de ElPozo en la pelea por la cuarta posición.