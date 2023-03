Como un chuletón sin sal o un helado de chocolate sin azúcar. Igual de insípido ha sido el partido que ha disputado este domingo el Real Murcia en el estadio Nova Creu Alta de Sabadell. Si hace una semana a los granas se les atragantaba un Barça B que lucha por el play off, en esta jornada, los murcianistas no han sido capaces de pasar del 0-0 con un equipo que pelea por eludir el descenso.

Aunque parecía que el Real Murcia había dejado atrás los malditos 0-0, resultado que tanto se repitió en la primera vuelta, este domingo, volvieron a faltar los goles en un encuentro con los granas de protagonista. Y no porque los de Mario Simón estuvieran desacertados de cara a puerta, es que en noventa minutos, los visitantes fueron incapaces de crear una ocasión de peligro ante Ortola. Una acción de Pedro León que salvó con los pies el meta local y un remate en el tiempo de descuento de Andrés Carrasco es lo único a destacar de los granas en el área contraria.

El punto le da al Real Murcia para conservar su plaza de play off, zona de la que había salido después de los resultados del sábado, pero no es suficiente para afianzarse y abrir hueco por unos puestos de lo más solicitados. Y es que los de Mario Simón parece que se empeñan en poner pimienta a la lucha.

J27 | FIN | 0-0 | Finaliza el partido sin goles en el Estadi Municipal Nova Creu Alta, +1.

Porque cuando la visita a la Nova Creu Alta parecía una buena oportunidad para volver a la senda del triunfo, el Real Murcia volvió a decepcionar. Ni la apuesta más ofensiva de Mario Simón, que rompía el trivote para dar otra oportunidad a Arnau Ortiz en la mediapunta y que confiaba la banda una vez más a Loren Burón, hizo que el Real Murcia fuera protagonista en el campo arlequinado. Todo lo contrario, desde el principio, se atragantó un encuentro en el que ambos equipos sumaron más faltas que ocasiones de gol.

Solo hicieron falta cinco minutos para ver más o menos por dónde se iba a mover el partido. No había continuidad porque ambos equipos estaban en modo destructor y las faltas se iban acumulando. También las tarjetas. Hasta cuatro, una para los granas, se vieron en apenas veinte minutos. Esa lucha por no ceder metros condenaba a un Real Murcia donde Gracia y Galindo, ocupados en tareas defensivas, apenas daban oxígeno. Ni las acciones a balón parado que iban acumulándose especialmente del lado murcianista eran suficientes para que los murcianistas pusieran en aprietos a Ortola.

No estaba fino Pedro León y tampoco sus compañeros, que pocas veces encontraron el remate con claridad. Si estuvo cerca de aprovechar una falta el Sabadell, pero el lanzamiento de Alberto Fernández, ex del UCAM y uno de los más activos en el bando local, fue despejado por Joao Costa.

Mismo guion en la segunda parte

Cada minuto que pasaba más insípido se volvía el partido y las cosas no mejoraron en la segunda parte. Hacía autocrítica hace una semana Mario Simón señalando que posiblemente se equivocó al hacer los cambios tan tarde, pero la autocrítica no sirvió para aprender de los errores. El Real Murcia apenas daba señales en el juego, costaba un mundo combinar y no eran capaces de encontrar a un Loren Burón prácticamente desaparecido. Tampoco Arnau Ortiz se notaba en el centro del campo y Alberto Toril, que vio puerta en su primer partido como grana, lleva seco desde ese 4 de febrero.

No marcó Toril, que apenas fue protagonista, y tampoco lo hizo Dani Romera, al que hubo que esperar al minuto 71 para verlo en acción. Lleva ya un mes y medio en Murcia, y solo hemos visto al almeriense dos ratos. Será que sigue sin estar al 100% después de llegar lesionado.

Ni con los cambios

La entrada al campo de Romera, cambio que estuvo acompañado también de las entradas de Pablo Ganet y Alberto López, no cambió prácticamente nada. Las ocasiones seguían sin llegar. Y solo quedaba confiar en la suerte del balón parado, pero ni así. Una esperanza que fue a menos cuando Mario Simón sacó del campo a Javi Rueda, que se ha convertido en el especialista en rematar ese tipo de jugadas.

Con el Sabadell ya conformándose con el 0-0, el Real Murcia acumulaba posesión de balón, posesión que no se traducía en ocasiones. Tampoco había oportunidad de combinar, porque las faltas se seguían acumulando en ambos bandos, hasta el punto de convertir el encuentro en desesperante.

Una remate de Pedro León que Ortola sacó con el pie tras hacerse un lío y un cabezazo de Andrés Carrasco en la última acción del partido fueron las mejores opciones de los granas, opciones tan pobres que hicieron que el 0-0 fuese el resultado más justo. Se empeñan los de Mario Simón en enredarse en la lucha por el play off. El punto da para mantener el quinto puesto, pero al acecho sigue el Barça B. No podrán descuidarse mucho más los murcianistas, que además tienen el goal average perdido con los azulgranas.