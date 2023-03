El UCAM Murcia no termina de arrancar. En un partido de menos a más, en el que prácticamente regaló la primera parte, consiguió rescatar un punto ante el San Roque de Lepe. Un empate que le permite mantener su invicto en casa, pero que a la vez hace que por cuarta jornada consecutiva no logre el triunfo. No comenzó nada bien el partido el UCAM, tanto en orden como en intensidad, y lo aprovecharon los visitantes para adelantarse antes del minuto 10 en el marcador por mediación de Jacobo. Ya en la segunda mitad, reaccionó el UCAM y Javi Moreno puso el empate desde los once metros. Cambió la dinámica del partido, pero la expulsión de Abenza en el 55 frenó en seco las aspiraciones de los locales, que ven cómo la lucha por el play off se sigue apretando después de desperdiciar otra oportunidad para meter tierra de por medio.

ASÍ TE LO HEMOS CONTADO EN DIRECTO Los universitarios tenían un partido clave ante el cuadro onubense y, además, con un objetivo doble. Por un lado, recuperar la moral de un equipo que lleva tres semanas consecutivas sin ganar -también sin perder-, y por otro lado, frenar la ascensión del San Roque, que venía amenazando a buen ritmo las posiciones de play off. No llegaba el UCAM Murcia con las mejores sensaciones después de cosechar tres empates seguidos. El juego tampoco era el mejor con respecto a los primeros partidos del año, con un ritmo de construcción muy lento y con poca presencia en ataque, algo en lo que Jorge Romero incidía en lo que tenían que mejorar. Con esas premisas comenzó el partido. Intentó dominar en su campo el UCAM Murcia a través de la posesión, pero como en los últimos partidos, tenía muchas dificultades para trenzar jugadas peligrosas en zona rival. El San Roque de Lepe se mostró incisivo. No la tocaba mucho, pero cuando lo hacía casi siempre creaba peligro, más por demérito de la zaga murciana que por mérito propio. Y es que, la intensidad defensiva no fue la correcta en el principio del partido por parte de los universitarios. Avisó en el primer minuto el San Roque de Lepe y en la segunda que tuvo no perdonó. Antes de llegar al minuto diez, los onubenses ya iban por delante en el marcador. Jacobo recogió un centro desde la derecha, anticipándose a todos dentro del área y puso el balón en la red. Todo se ponía en contra para el UCAM nada más empezar el encuentro. Jorge Romero tenía exactamente los mismos problemas que semanas atrás en ataque y encima se sumaba una defensa dormida, situación que no es tan habitual. El San Roque de Lepe estaba realmente cómodo en defensa. Solamente Javi Moreno, con sus características internadas por banda derecha, inquietó un poco a los visitantes. Pero poco más. De hecho, fue creciendo también con el balón el equipo de Juan Pavón y proponía más en ataque. Capitaneados por un gran Pablo Haro, cuajaron una gran primera mitad en La Condomina, donde se fueron ganando al descanso dando una imagen de equipo muy serio. Los universitarios, antes del descanso, no tuvieron ninguna ocasión de peligro, aunque sí reclamaron un posible penalti a Pito Camacho que no señaló el colegiado Ciruelos Esteban. Otra cara tras el descanso Tenía que cambiar varias cosas el UCAM Murcia, empezando por la actitud, si quería remontar ante el San Roque. Dio entrada el técnico a Raúl Pescador por Salazar, que estuvo nuevamente apagado, buscando más profundidad por la banda derecha. El cambio de actitud fue notable tras el descanso y pronto se vio recompensado el UCAM Murcia. El árbitro señaló un penalti tras ver un derribo dentro del área de Jacobo a Javi Ramírez. Cogió la pelota Javi Moreno con confianza y, con un tiro ajustadísimo a la derecha de Robador, puso el empate con toda la segunda parte todavía por delante. Adivinó el arquero el lanzamiento, pero iba muy ajustado al palo. El gol espoleó a un UCAM que comenzó dormido. Los ataques comenzaron a tener más sentido, con circulaciones más rápidas y el San Roque de Lepe comenzó a partirse, dejando muchos espacios atrás. Javi Moreno, el mejor de los universitarios, tuvo una ocasión poco después del gol tras una gran jugada individual. Se fue de tres futbolistas caracoleando por la frontal del área, pero su disparo lo detuvo Robador. Parecía que el UCAM Murcia podría darle la vuelta al partido. La tendencia del partido invitaba a pensar en ello. Pero, de nuevo, los universitarios sufrieron otro varapalo. Esta vez en forma de tarjeta roja. Mario Abenza se fue antes a la ducha tras ver su segunda amarilla, lo que cambiaba radicalmente el plan de partido, pues jugó durante más de media hora con diez. Pese a ello, el UCAM tuvo una gran ocasión poco después de la expulsión. Robador, arquero del San Roque, entregó la pelota directamente a Pito Camacho. El delantero se la entregó a José Fran, pero éste no llegó a conectar el pase. La portería estaba vacía, pero no fue capaz el UCAM Murcia de conseguir el segundo tanto del partido. Tras esa oportunidad, los de Jorge Romero se echaron atrás, también obligados por el empuje del San Roque, que tuvo una gran oportunidad tras un balón suelto dentro del área que salvó Javi Ramírez en la línea de gol. Todos lo cantaban ya, pero apareció providencialmente el defensa para mantener el empate a uno. Los visitantes, dueños de la posesión en el último cuarto de hora de partido, no cesaban en su intento de hacer daño con balones colgados desde las bandas, pero se mantuvo sobrio el UCAM Murcia. Tuvo sus llegadas el equipo murciano al contraataque, pero sin llegar ninguna a ocasionar peligro claro. No hubo tiempo para más y el reparto de puntos se hizo efectivo. Con una visión optimista, el UCAM Murcia sigue invicto en casa y suma once partidos sin perder. Pero, en el otro lado de la moneda, ya es la cuarta jornada de los universitarios sin ganar y todo sigue apretándose en la lucha por el play off. Tiene mucho que mejorar para volver al nivel de hace unos meses, donde llegó a enlazar cuatro victorias consecutivas.