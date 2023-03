Después de una semana convulsa tras las derrotas ante el Joventut en la Liga Endesa y Darüssafaka en la Champions League, después de dos prórrogas e ir ganando por 17 puntos de distancia, el UCAM Murcia CB regresa a la competición doméstica con la necesidad de lograr un triunfo este domingo ante el Unicaja (12.30 horas, Movistar +) al no estrenar todavía su casillero de victorias desde que arrancó la segunda vuelta en la ACB.

De esos encuentros, los que ha disputado nada más regresar del parón por la Copa y las Ventanas FIBA, uno de los nombres que se encuentra bajo todos los focos es el de Travis Trice. Los buenos números estadísticos del base universitario contrastan con sus problemas para interpretar el juego, aunque Sito Alonso no tiene ninguna duda de las posibilidades del jugador y salió en su defensa este viernes en su encuentro con los medios de comunicación. «Le vi sufrir en el partido ante Joventut, me quedé incluso un poco sorprendido por las cosas que pasaron sobre la pista. Mientras que ante el Darüssafaka no es fácil hacer 26 puntos, tener un seis de nueve en triples y dar dos asistencias. Habitualmente estas cosas no las cuento nunca, y no es la primera vez que las hago con un jugador, pero el martes en Turquía yo llevaba la camiseta de Travis Trice debajo de la camisa. Creo que es importante proteger a los nuestros y que se sientan de los nuestros. Me hubiera encantando que hubiera metido el último triple y montar una increíble, pero nos metió en el partido muchas veces y me alegro que tomase esa decisión en el último tiro», explicaba el entrenador del UCAM sobre el norteamericano.

En esta misma línea, el técnico universitario encuentra similitudes a lo que ocurrió con Askia Booker a su llegada en 2019. «Me recuerda a mi experiencia con Booker, era un jugador que en los primeros meses no estaba rindiendo al nivel que todos esperaba. Pero le dimos una confianza plena y nos salvó. Todos hicimos un trabajo increíble para lograrlo, pero sin Booker hubiera sido imposible porque se sentía identificado y cuidado. Nunca voy a abandonar a uno de los míos, y menos a un jugador que mete 26 puntos en un partido de máxima dificultad», aseguraba.

Sobre el partido de este domingo en el Palacio de los Deportes, el técnico consideró fundamental el poder jugar ante sus aficionados para intentar poner en problemas al reciente campeón de la Copa del Rey. «Hay que hacer un buen fichaje para el paritdo. Mejor dicho, ocho. Los Sufridores, Zona Pimentonera, Triple Doble, Sur 17, Tercer Cuarto, Fiebre Roja, Peña Sadiel Rojas y Peña Sito Alonso. Estos son los mejores fichajes que podemos hacer para el partido ante el Unicaja. Con estos fichajes tenemos unas opciones bastante bastantes altas de poder lograr la victoria», aseguró.

El club universitario sigue sin cubrir la baja de Jordan Davis, un jugador con un rol importante en el equipo hasta su marcha y que ante el Unicaja podría acusar aún más su ausencia ante el poderío ofensivo que cuenta el conjunto de Ibon Navarro en esa posición. «Hemos perdido a un jugador titular, quizás a medio corazón. Porque aquí los equipos se construyen con jugadores que tengan nivel y que se identifiquen con el UCAM Murcia. Y hemos perdido a uno que ha pasado por todo ese proceso. El club ha hecho todo lo posible por salvar a ese corazón y hay que intentar fichar, pero no se puede traer a cualquier persona. Lo importante es recuperar a los jugadores de lo que hicieron en Turquía, que firmaron unos minutos increíbles», expresó el técnico universitario ayer en la previa del choque.