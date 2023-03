Al UCAM Murcia le toca dar un golpe encima de la mesa para demostrar que sus aspiraciones de afianzarse en los puestos de play off por el ascenso van en serio. Y es que pese a seguir alargando una racha de imbatibilidad que ya cumple tres meses, pues la última derrota del conjunto universitario data del 10 de diciembre, cuando hincó la rodilla ante el Recreativo Granada, las tres últimas jornadas no ha sonreído a los de Jorge Romero, que tan solo han podido sumar tres puntos de nueve posibles. Tres empates consecutivos que obligan al UCAM Murcia a salir con decisión a por el triunfo ante el San Roque de Lepe si pretende no perder el tren de un play off por el ascenso cada vez más apretado.

Los tres últimos partidos del UCAM Murcia dejan una sensación de fragilidad, algo que se refleja en que tras haberse adelantado en el marcador, los universitarios acabaron por ceder el empate en todos ellos. «Muchas veces, cuando hemos empezado ganando, al equipo deja de hacer cosas en fase ofensiva. El rival te aprieta, como es normal, pero tenemos que mantener esa tranquilidad e intentar cerrar los partidos para que no se escapen los partidos», afirma el técnico universitario, quien también ratifica la confianza en sus jugadores: «Nos encontramos en un buen momento de confianza, aunque hayamos sumado tres empates seguidos y encontremos, como es normal, puntos de mejora. Vamos a hacer un gran papel». Con un bagaje de seis victorias y seis empates en La Condomina, el UCAM Murcia espera decantar la balanza a favor de los triunfos en casa, aunque para ellos no podrá contar con un Yasser que cumplirá partido de sanción tras la amarilla recibida la jornada pasada, la quinta de esta temporada, ante el Yeclano Deportivo. Los universitarios, que tienen el honor de ser el segundo equipo más goleador del Grupo IV de Segunda RFEF, se volverán a encomendar a Chumbi, que con seis tantos es el máximo artillero del equipo. Por su parte, el San Roque de Lepe llega a Murcia herido tras caer derrotado ante el Mancha Real por 0-2. El conjunto andaluz recupera para este encuentro a su mejor baza ofensiva, Santisteban, que se perdió el último partido por molestias isquiotibiales, y amenaza con llevar sel peligro a la meta de Pau Torres.