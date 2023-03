El Fútbol Club Cartagena se juega este domingo (18.30 horas, LaLiga Smartbank TV) algo más que tres puntos. Visita el Cartagonova el Andorra de Eder Sarabia en plena crisis de resultados que dura ya doce jornadas -las que han pasado desde el enfrentamiento directo entre tricolores y albinegros- en la que solo han logrado dos victorias y 9 puntos de 36 posibles. El cuadro cartagenero debe ganar si quiere seguir la estela de la sexta plaza y, con suerte, recortar puntos con ese objetivo ante un equipo muy complicado. Esa dificultad la conoce bien el entrenador albinegro, Luis Carrión, y así lo expresó en la rueda de prensa de este viernes, previa al choque, en la que también confirmó la recuperación de Ferreiro y las bajas de Miguelón y Kiko Olivas.

El Cartagena vive un momento de esplendor con tres victorias en los últimos cuatro partidos y el técnico catalán mostró gratitud con los suyos después de haber salido del bache en un momento muy complicado de la temporada. «Cuando el calendario parecía más complicado, el equipo ha dado un paso adelante y estamos sacando puntos. En la mala racha también hubo partidos en los que merecimos más, pero lo hemos logrado ahora dando buen nivel», comentó. Es cauto Carrión porque sabe de la calidad del rival de este fin de semana. «Hay que estar muy bien para ganarles», expresó el técnico ayer.

Ha estudiado el entrenador al conjunto de Eder Sarabia y piensa que su posición clasificatoria -16- no se corresponde con su juego. «Ha habido muchos partidos, como el nuestro allí, en los que no han merecido perder. Han tenido opciones de gol que no han convertido, muchas llegadas con mala suerte y decisiones arbitrales que le han pesado. Hacen muy bien las cosas, con algo de suerte tendrían 6 o 7 puntos más y estarían con nosotros», explicó. «Espero a un equipo fiel a su idea de juego que tratará de atraernos para encontrar espacios y correr. Sabe lo que hace y tiene algunas variantes que hemos estudiado para hacerlo lo mejor posible», apuntó.

Tampoco se puede confiar el cuadro albinegro ante los pirenaicos con el ejemplo el partido de la primera vuelta. «Allí ellos estuvieron muy bien con balón pero, sobre todo, muy bien sin él. Presionaron, robaron y no nos dieron tiempo de descansar. También chutaron mucho desde fuera y Aarón tuvo que responder», recordó Luis. «Creo que este será un partido diferente por nuestra dinámica, porque tenemos a nuestra gente y eso nos tiene que llevar a presionar, pelear cada balón y tener más personalidad», añadió ayer Carrión. Necesita esa personalidad el preparador porque valora el objetivo que persigue su equipo. «Va a ser importante si conseguimos ganar. Nuestros rivales por arriba tienen partidos complicados y tenemos la esperanza de recortar distancia con ellos», analizó. Sin embargo, no quiere hacer la cuenta de la lechera y se ciñe al siguiente encuentro. «Tenemos que mirar sólo lo nuestro y hacerlo bien partido a partido». Carrión es consciente de que todas las opciones pasan por ganar mucho y exige concentración a sus jugadores. «Si ganamos partidos nos acercaremos a la parte alta. Por eso solo quiero pensar en nosotros para acercarnos, concienciados de que será así», remarcó el entrenador albinegro.

En esa búsqueda del play off tiene el Cartagena una asignatura pendiente en casa, donde pide el apoyo de la grada para luchar en un mismo sentido. «Si queremos pelear por la sexta plaza va a ser importante conseguir resultados tanto fuera como en casa, pero está claro que tendremos más facilidad para ganar aquí porque estamos con nuestra gente y nos va a apoyar muchísimo. Necesitamos todas las armas que tenemos y una de ellas es nuestra afición», exclamó Carrión ante los medios.