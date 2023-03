El Fútbol Club Cartagena recibe este domingo (18.30) la peligrosa visita de un Andorra con sed de venganza. Y es que, sin saberlo, los de Luis Carrión empujaron al vacío a los andorranos con su victoria en el Estadi Nacional.

Desde el enfrentamiento de la primera vuelta entre andorranos y cartageneros, los de Eder Sarabia no levantan cabeza y pasan por una aciaga racha de resultados que ha hecho caer al equipo desde la parte alta de la clasificación hasta la lucha por la permanencia. Necesitan ganar los tricolor para seguir manteniendo la distancia con el descenso y para cerrar un oscuro capítulo contra el villano de su mal momento.

Después de una temporada brillante en Primera RFEF, el Andorra ascendió a LaLiga Smartbank para sorprender a toda España con un estilo de juego único en la categoría. El novato comenzó el curso con descaro, ganando a equipos asentados en el fútbol profesional como el Real Oviedo e incluso a contendientes por el ascenso a Primera como el Granada, el Eibar o el Levante.

Tras diecisiete jornadas, el conjunto dirigido por Eder Sarabia se codeaba con los grandes en la zona de promoción con 8 victorias, 3 empates y 6 derrotas, con 27 puntos, a solo 7 del liderato. Sin embargo, el FC Cartagena iba a ser el encargado de poner fin a su momento de ensueño. Viajó hasta Andorra la Vieja el cuadro albinegro con la intención de mantener su quinto puesto en un duelo directo por el play off y no lo tuvo nada fácil.

Los locales arrollaron a un impotente Cartagena a través de una fuerte presión y la rápida circulación de pelota que terminó con un 70 por ciento de posesión a favor de los andorranos y un 30 para los cartageneros. Los pirenaicos lo intentaron con 25 disparos: 10 a portería, 9 fuera y 6 bloqueados. Aarón Escandell, de hecho, se convirtió en el mejor jugador del Cartagena con 10 paradas que marcaron una actuación estratosférica bajo los palos.

No obstante, los albinegros se llevaron la victoria con su segundo tiro a puerta del partido en el descuento. Con justicia o sin ella, el Cartagena se llevó un partido que había merecido el Andorra por juego terminando con su buen momento y empujándole por un precipicio. Desde entonces, los tricolor no han vuelto a ser el equipo que maravilló a toda la Segunda División.

Desde el choque de la decimoséptima jornada, el cuadro del país vecino sólo ha sido capaz de ganar 2 partidos de los 12 que ha disputado, perdiendo en 7 ocasiones y empatando otras 3. Su racha hasta el momento le ha proporcionado únicamente 9 puntos de 36 posibles y le ha hecho caer desde la sexta posición hasta la decimosexta, viendo reducido su colchón sobre el descenso de 11 a 7 puntos.

De su trayectoria destacan, como un oasis en medio del desierto, las victorias ante el Real Oviedo por 3 a 1 y ante el Real Sporting por 1 a 0, pero entre los dos triunfos pasó el cuadro andorrano por una serie de cinco derrotas consecutivas ante Burgos -2 a 1-, Albacete -0 a 1-, Granada -2 a 0-, Real Zaragoza -0 a 1- y Levante -1 a 0-. Los últimos dos partidos tampoco han sido demasiado positivos para el equipo propiedad de Gerard Piqué, ya que el Racing se quedó con los tres puntos en el Sardinero ganando por 2 a 1 y Las Palmas sacó un punto del Estadi Nacional con un empate a cero.

Ahora le toca a los tricolor visitar al FC Cartagena con urgencias en la tabla y verse las caras ante un equipo que no solo está en plena forma -la mejor de la liga- sino que pelea por un objetivo muy retador como es recortar distancia al play off. El Andorra quiere venganza en su visita al Cartagonova. En la mano de los albinegros está que no la tenga.