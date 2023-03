De ‘modelos alemanes’ no se vive. Lo ha comprobado el murcianismo en los últimos años. Tampoco de ‘capitales atomizados’. Por eso, solo tres años después de que los accionistas del Real Murcia soñaran con un club en mano de sus socios, la Junta ha bajado los pies al suelo y ha apostado de forma mayoritaria por volver al ‘Modelo Samper’.

Desde ayer 8 de marzo el Real Murcia tiene de nuevo un dueño, un dueño llamado Felipe Moreno, que prácticamente sin aterrizar se hará con el 70% del capital social del club grana. Será en la próxima Junta en la que definitivamente se dé por muerto el ‘modelo alemán’, porque todavía hay que eliminar el punto de los estatutos en el que se impide que una sola persona reúna más del 49% de las acciones.

Nadie lloró el fin de la atomización. Nadie pataleó al ver reducidas sus acciones a nada. Nadie ni siquiera quiso hacer de voz discordante. Porque este miércoles los accionistas del Real Murcia solo querían celebrar la entrada de dinero y el fin del litigio judicial con Mauricio García. Habrá que esperar para ver cuándo se retiran definitivamente todos los juicios, pero lo que ya es una realidad es que las arcas del club verán en los próximos días más dinero del que han visto junto en posiblemente en dos décadas. Hasta ocho millones ingresará Felipe Moreno "de forma inmediata". Y lo hará después de que ayer el 87,91% de los presentes respaldaran el lanzamiento de préstamos convertibles por ocho millones. Los suscribirá todos el cordobés que, además, se ha comprometido a poner dos más para alcanzar los diez millones que ya puso la mesa cuando presentó su candidatura.

A esos ocho millones, que se convertirán de forma casi automática una vez que estén ingresados -el consejo se reserva ese poder-, hay que sumar los créditos por valor de 2,7 millones que ha adquirido a Agustín Ramos y a Enrique Roca y que este miércoles fueron convertidos en acciones, al ser aprobados por más del 85%. Por su parte, también pasan a títulos los 170.000 euros de créditos que tenía pendientes Francisco Tornel y los 500.000 euros que puso Julián Luna en diciembre.

Superará Felipe Moreno los diez millones incluso antes de poner los dos pies en Nueva Condomina, lo que le convierte ya en el prácticamente dueño del Real Murcia, reuniendo en sus manos el 70% del capital social.

Y los pequeños accionistas presentes en la sala, deseando que acabase todo para que nadie rompiese el sueño que estaban viviendo, lo celebraron por todo lo alto, ilusionados por dejar atrás las miserias que han ido sufriendo en la última década.

Gatillazo de la oposición

Ni la oposición tuvo fuerzas para un último pataleo. Y eso que hasta horas antes de la Junta de Accionistas, Higinio Pérez seguía sacando de las casillas a más de uno en Nueva Condomina. Pero en la sala, ya comenzada la cita, no replicó. Tampoco nadie echó en falta sus intervenciones. El acuerdo entre Felipe Moreno y Agustín Ramos les había sacado del tablero, y ya sin el apoyo del cordobés, se les acabó cualquier tipo de valentía.

De hecho, llegado al punto cinco del Orden del Día, momento en el que se tenía que aprobar la acción social que querían llevar a cabo contra el consejo de administración presidido por el murciano, Francisco Tornel e Higinio Pérez confirmaron su gatillazo. "Renuncian a que se vote este punto", anunciaba Antonio Rubio, hasta ayer secretario del Real Murcia.

Aunque la mayoría de los presentes no querían saber nada ni del notario ni del abogado, el expresidente quiso tomar la palabra por si alguien necesitaba una justificación. "Pusimos la acción social porque queríamos cierta información, como ya nos la han dado y está todo correcto, no hay nada más que decir", indicaba, intentando salir así del callejón en el que se había metido al estampar su firma con la de Higinio Pérez en un documento en el que otros opositores, como Gesa o Prevemur, no aparecían.

Sin ruido en el sector ‘anti-Ramos’, la Junta se desarrolló de lo más tranquila. Nada tuvo que ver con el vergonzoso espectáculo que se dio en la cita de noviembre. De todas maneras, por si tocaba elevar la voz, Higinio Pérez ya se aseguró de que nadie pudiese grabar absolutamente nada de la cita. Tampoco dejó informar a los medios en directo de lo que ocurría dentro de la sala. Y lo hizo por obra y gracia de un notario, llegando incluso a obligar a los periodistas presentes a que se identificaran.

Aseguradas todas las votaciones a favor de Felipe Moreno, que entró por la puerta grande, fue el momento para los discursos. El primero en tomar la palabra fue Agustín Ramos, que incluso tuvo que salir de la escena emocionado. Aunque seguirá por ahora como presidente, la intención del murciano es que esa continuidad tenga fecha de caducidad. Su objetivo es ayudar a esta transición que se abre con la llegada de Moreno, pero si nada cambia abandonará al final de temporada, comentó emocionado, llevándose la gran ovación de la tarde.

Agustín, decepcionado

"No me siento motivado", decía Ramos, que contaba que "después de jugarme el dinero, no me he sentido arropado". "Lo he pasado mal después de tanto esfuerzo y de apostar por un proyecto. Me siento decepcionado", acababa entre lágrimas.

"Puede seguir de presidente el tiempo que quiera, ya se lo he dicho", iniciaba su discurso Felipe Moreno, que dio todo tipo de cariño a un Ramos emocionado.

"Pedí 20.000 y vinieron 30.000"

El cordobés, que prometió subir el número de mujeres en el consejo, también agradeció la respuesta de los aficionados, diciendo "pedí 20.000 y vinieron 30.000". "En muy poco tiempo esto será una balsa y solo se hablará de fútbol", prometía el ya nuevo dueño del Real Murcia.

Abriendo las puertas del club a todos aquellos que tengan ideas, el cordobés también pidió ayuda a las instituciones públicas para hacer la ciudad deportiva. "Necesitamos el terreno", le lanzaba el guante al ayuntamiento de Murcia.