La historia de Luis Carrión en el Fútbol Club Cartagena escribe este fin de semana un nuevo capítulo con letras de oro y números redondos. Con noventa y nueve encuentros a los mandos del conjunto albinegro, el de Barcelona firmará su partido número cien el próximo domingo frente al Andorra y agrandará su legado en el club cartagenero con una cifra a la que sólo Alberto Monteagudo -107- ha podido acceder. En un fútbol que va cada vez más deprisa, que no espera a nadie ni tiene paciencia, el entrenador catalán ha conseguido crear un vínculo duradero en un equipo al que llegó casi por accidente, pero que ha convertido en su casa. Con un Cartagena asentado en el fútbol profesional, en la lucha por el play off de ascenso a Primera y en un momento dulce, Carrión llega a los cien partidos con vistas a cumplir muchos más.

Setecientos ochenta y cinco días han pasado desde que Luis Carrión asumió el cargo sustituyendo a Borja Jiménez. Dos años y dos meses. Noventa y nueve encuentros en los que entrenador y equipo han pasado por momentos de todo tipo. Después de llegar como solución de última hora a un equipo que se hundía poco a poco en el descenso, Carrión ha conseguido hacer del Cartagena un equipo respetado e incluso temido en LaLiga Smartbank. Y lo ha hecho a base de confianza, trabajo y resultados. Salvó milagrosamente la categoría en su primer curso, firmó la segunda mejor temporada del club en Segunda al año siguiente y mantiene una trayectoria ascendente en su tercera campaña consecutiva. Luis ha demostrado ser el mejor entrenador posible para el Cartagena en estos noventa y nueve encuentros.

En noventa y nueve partidos, el técnico ha forjado un equipo con su ofensiva idea de juego. Aunque eso le ha provocado cierta fragilidad defensiva en ocasiones, la balanza se vuelca a su favor con 130 goles a favor y 117 en contra. En consecuencia, Luis ha ganado más partidos de los que ha perdido o empatado con 41 victorias, 36 derrotas y 22 empates. Con 145 puntos logrados, el técnico mantiene una media de 1,46 puntos por partido. En noventa y nueve partidos, Carrión ha dirigido a más de 60 futbolistas diferentes, pero no todos han marcado la historia de su paso por Cartagena. El jugador que más goles ha marcado bajo el mando del técnico barcelonés es Rubén Castro, con un total de 30, mientras que el mejor asistente es Pablo De Blasis, con 22 pases de gol hasta el momento.

Noventa y nueve encuentros dan para mucho, tanto bueno como malo. En el lado positivo hay muchas victorias importantes, como las que dieron la permanencia ‘in extremis’ al equipo frente a Espanyol -0 a 2- y Almería -3 a 2- así como goleadas memorables. La campaña 21-22 tuvo varias de ellas, como el 5 a 1 al Ibiza en la novena jornada, el 4 a 1 al Eibar en la trigésima o el 3 a 0 en la trigésimo séptima a un Girona que ascendería a Primera semanas después. El 5 a 0 al Amorebieta en el penúltimo encuentro de esa temporada sigue siendo el marcador más abultado desde la llegada de Carrión al banquillo. Este curso, el reciente 0 a 3 en Ipurúa ante el Eibar ha sido el triunfo de más trascendencia, porque también cortó la nefasta racha de ocho jornadas sin ganar.

La serie de ocho semanas sin conocer la victoria es la peor del técnico en el club, no obstante, sirvió para desvelar la confianza de la directiva en su trabajo. Esa reciente racha también ha pasado a formar parte de la historia de Carrión en el Cartagena, en el lado negativo, como algunos -pocos- resultados desfavorables en sus tres campañas al mando: el 4 a 1 de Las Palmas, el 0 a 3 del Huesca o el 4 a 1 del Real Sporting en la 21-22, al que se suma el 0 a 3 del Racing en el Cartagonova en la presente temporada.

Llega a la centena Luis Carrión en un buen momento y con grandes logros al alcance. Consiga o no el sueño del play off, el entrenador de Barcelona ya forma parte de la historia del Cartagena y en su mano tiene convertirse en el hombre con más partidos dirigiendo al equipo de la trimilenaria. Si nada raro ocurre, antes de terminar la presente campaña superará a Monteagudo en la jornada 39 ante el Burgos, cuando la lucha por la sexta plaza puede decidirse.

El extremo del FC Cartagena, Óscar Ureña, ofreció sus sensaciones a pie de campo tras el entrenamiento de este miércoles sobre el momento que vive en el cuadro albinegro después de su llegada en el mercado invernal. «Estoy muy feliz porque he caído de pie, estoy entrando en los planes del entrenador y encima hemos empezado a jugar bien mejorando los resultados», afirmó. El catalán asegura que lo que necesitaba era «tener minutos y continuidad» y que se encuentra mejor con el paso de las jornadas. «Cada vez me siento mejor y más suelto ayudando al equipo y con ganas de más», aseguró.

Óscar analizó el último encuentro del equipo y valoró el trabajo defensivo del grupo. «El partido en Ponferrada fue muy bueno. Sufrimos en los primeros veinte minutos porque ellos lo hicieron muy bien apretando arriba y creando ocasiones, pero supimos aguantar ese tramo. El gol antes del descanso fue vital y el segundo a la vuelta de vestuarios sentenció el partido», explicó. El buen momento de los albinegros invita a pensar en objetivos grandes, pero Óscar mantiene los pies en la tierra. «Lo mejor es ir partido a partido y al final se verá. Tenemos la ambición y las ganas de mirar hacia arriba para entrar en play off», manifestó.

Son ya siete encuentros los que suma el jugador de Figueras y en los siete ha sido titular, no obstante, aunque ha ofrecido una asistencia y ha generado ocasiones, es el gol lo que se le está «resistiendo», aunque opina que llegará «más pronto que tarde».

Por último, el atacante expresó su gratitud por la confianza de Luis Carrión en su juego. «Luis me está dando mucha confianza para intentar los uno contra uno sin miedo a fallar. Eso para un jugador de mi perfil es vital. Si a tu entrenador le cuesta aceptar la pérdida de la posesión, dejas de intentarlo y Luis es todo lo contrario. Me dice que lo intente y que da igual las veces que la pierda porque alguna me puede salir y que sea gol», concluyó el joven futbolista.