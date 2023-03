El Real Murcia se preparaba hace apenas un par de semanas para vivir una de las Juntas de Accionistas más convulsas de la última década. Sin embargo, lo que se vivirá hoy, a partir de las cinco de la tarde en las instalaciones de Nueva Condomina, será todo lo contrario, si es que no aparece ningún giro de guion en las últimas horas. Y es que lo que parecía que iba a ser una lucha interna entre dos bandos, una especie de ‘guerra civil’ entre partidarios de Agustín Ramos y Felipe Moreno, se convertirá en el acontecimiento más importante en la historia del club de los últimos años.

A las cinco de la tarde comenzará un acto en el que no se descarta la aparición de discrepancias en algunos de los puntos del día a tratar, pero que deberá concluir con Felipe Moreno liderando el libro de socios de la entidad con el apoyo de Agustín Ramos, quien le cederá ese primer lugar del podio. El acuerdo que ambos sellaron la pasada semana así lo refleja, un pacto muy distinto al que se rompió el pasado noviembre.

Y es que será el empresario cordobés quien asuma el control económico, con una primera aportación de cinco millones de euros. Además, una vez dentro del club, el siguiente paso será efectuar el acuerdo sobre el paquete de acciones de Mauricio García de la Vega, realizando la segunda parte del pago y liberando a la institución de ese entramado judicial en el conflicto por la propiedad. Mientras que Agustín Ramos será el que comandará el rol institucional.

Con la dupla Moreno-Ramos también llegará, según lo anunciado, un acuerdo con Hacienda y Seguridad Social que aportará mayor viabilidad al club y que permitiría pista libre hacia un regreso al fútbol profesional en caso de que el equipo lo logre sobre el terreno de juego. Ambos saben que cuentan con una oportunidad magnífica de lograrlo en apenas unos meses, debido a que el equipo se encuentra actualmente en disposición de lograrlo al encarar el último tercio de la competición en puestos de play off de ascenso.

Por lo que intentarán realizar todo tipo de iniciativas, como la vivida el pasado domingo ante el filial del FC Barcelona, donde se logró el récord de asistencia a un partido de Primera Federación con 27.831 espectadores, ya que enganchar y ampliar su masa social en estos dos meses clave pueden marcar las diferencias también sobre el terreno de juego.

No obstante, mucho trabajo tendrá por delante Felipe Moreno, que entrará en el consejo esta misma tarde, pero que no empezará a trabajar hasta el lunes, cuando regrese de un viaje que se encontraba ya programado. El cordobés no irá de socio con Agustín Ramos, pero sí tendrá a su lado al murciano como presidente. Además, el empresario de Abarán mantendrá su paquete accionarial (600.000 euros). Falta por ver, con los puntos que se debatirán esta tarde en la Junta General Extraordinaria, cómo se le recompensa por el dinero que ha puesto en préstamos y que no se le ha convertido en acciones.

Felipe Moreno, como consejero delegado, y Agustín Ramos, como presidente, conformarán un Consejo en el que repetirán Antonio Pedreño y María del Mar Carrillo, apoyos del murciano, y en el que se sumarán los nombres propuestos por el andaluz y que son todas personas externas al club y que en ningún momento han estado vinculadas a los despachos granas.

El equipo traslada los entrenamientos esta semana a La Torre Golf Resort

Entre los proyectos que tiene en cartera Felipe Moreno está recuperar las instalaciones de Cobatillas, abandonadas desde hace años y donde el club tendría que hacer una profunda remodelación, para impedir que se repita la situación de esta semana, en la que la plantilla de Mario Simón tendrá que irse hasta La Torre Golf Resort para celebrar los entrenamientos. Los jugadores, tras la jornada de descanso de ayer, vuelven al trabajo esta mañana a las diez y media, donde también trabajarán el jueves y el viernes. Solo habrá una sesión en Murcia, que será el sábado en el estadio para el domingo visitar al Sabadell (19.00 horas) en una nueva jornada de Primera RFEF.

Los granas, que ocupan la cuarta plaza a nueve puntos ya del CD Eldense, que es el líder, visitan a un rival que es decimoquinto y se está jugando la permanencia. Los catalanes, que la pasada jornada rompió una racha de cinco jornadas sin ganar al vencer al Real Unión (0-1) a domicilio, solo han sumado seis puntos en la segunda vuelta y solo han sumado este curso 15 puntos en la Nova Creu Alta después de ganar 4 partidos, ceder 3 empates y sufrir 4 derrotas. Además, es el equipo que menos goles ha marcado en casa de todo el grupo segundo, con solo ocho.

El equipo catalán, que está entrenado por Miki Lladó, es uno de los que menos pólvora tiene de la categoría, con solo 24 tantos. El ex del Intercity Cristian Herrera y el joven Pau Víctor, ambos con 5 goles, son los máximos realizadores