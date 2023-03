Nunca los accionistas del Real Murcia han tenido tantas ganas de ejercer su derecho a voto. Algunos pedían al secretario que se callara cuanto antes para ir de cabeza a las urnas. Y es que los socios que han acudido este miércoles ocho de marzo a la Asamblea no querían perder ni un momento en apoyar la entrada de Felipe Moreno. Si ya lo tenían claro, cuando se dijo que el cordobés suscribiría de "forma inmediata" 8 millones de euros, los votos ya quemaban en las manos.

Pues la Junta de este miércoles ha sido la Junta de la coronación de Felipe Moreno. El empresario cordobés, que siguió la cita en la misma sala, no necesitó ni abrir la boca para convencer a los presentes. Después del peliculón de las últimas semanas, el pescado estaba vendido. Y se vio en las votaciones y también en las caras. Porque la felicidad era máxima.

Solo en el bando de la oposición, liderado por Francisco Tornel e Higinio Pérez, quedaba el sabor amargo. Pero, después de días de marear la perdiz, no tenían ni ganas de patalear. De hecho, quedaron retratados cuando informaron al secretario de que renunciaban a que se votara la acción social contra la gestión del consejo presidido por Ramos. Tornel justificó esta decisión informando que "al recibir la información que habíamos pedido y al ver que estaba todo en orden, la retiramos".

Empezó la cita con un 64% del capital presente (2.583.012 euros) y con la aprobación de la conversión en acciones de los préstamos realizados por Agustín Ramos. Además de 170.000 euros que tenía pendientes Tornel y los 500.000 puestos en diciembre por Julián Luna. Antes de la votación, el secretario informaba que los préstamos en manos de Agustín Ramos, que ascienden a 1,5 millones de euros, habían sido cedidos a una empresa capitaneada por Felipe Moreno.

Los resultados fueron claros. El 87,7% votó a favor. Se opuso un 11,40%.

Así, los préstamos realizados por Ramos se convierten en acciones que van a manos de Felipe Moreno.

A ese millón y medio de euros añadirá el empresario cordobés otro millón y medio, y es que también ha llegado a un acuerdo para asumir los créditos abonados hace solo unos días por Agustín Ramos y Enrique Roca. Cada uno ponían 750.000 euros que ahora pasan a manos de Moreno tras adquirir ese crédito, dinero que será abonado durante tres años.

La Junta tampoco tuvo dudas a la hora de aprobar este Punto 2. El 87,66% del capital votó a favor. El 11,40% optó por mostrarse en contra.

En el Orden del Día también se apostaba por aprobar una ampliación de capital por préstamos convertibles por 8 millones de euros. Y aquí es donde las caras de felicidad de los presentes se hicieron más evidentes que nunca. No habrá que buscar más inversores, porque el inversor estaba en la sala. Felipe Moreno se comprometía a suscribir de manera inmediata esos 8 millones, informaba el secretario. Es más, el cordobés también promete otros dos millones a posteriori.

No hacía falta saber el resultado de la votación. Era suficiente con ver las caras de ilusión de los accionistas al dirigirse hacia las urnas.

El 87,91% aprobó esa ampliación que será suscrita en su totalidad por Felipe Moreno. Una vez que ingrese el dinero, ese capital será convertido en acciones sin necesidad de pasar otra vez por Junta. En contra votaron el 11,26%.

Agustín Ramos, presidente pero no consejero

Con la entrada del dinero de Felipe Moreno confirmada, solo faltaba la confección del Consejo de Administración, un nuevo equipo de Gobierno dominado por el cordobés. Entra directamente el ex del Leganés, que asumirá la tarea de consejero delegado, pero sí tendrá tres hombres de su confianza. Se convierten en consejeros el exfutbolista Almagro Pardo; Juan José Fernández y el empresario Antonio Dengra. Además, siguen Antonio Pedreño y María del Mar Carrillo. El cargo de secretario queda en manos de Germán Maldonado.

Agustín Ramos continuará como presidente del Real Murcia, aunque sin cargo de consejero. Esta fue una de las grandes sorpresas de la Junta.

La Junta también aprobó los cambios en el Consejo. El 93,35% votó a favor y el 0,01 en contra.

Agustín Ramos: "Me he jugado el dinero y no me he sentido arropado"

Seguirá por ahora Agustín Ramos como presidente, pero la intención del murciano es que esa continuidad tenga fecha de caducidad. Su objetivo es ayudar a esta transición que se abre con la llegada de Moreno, pero si nada cambia abandonará al final de temporada, comentó emocionado, llevándose la gran ovación de la tarde.

"No me siento motivado", decía Ramos, que contaba que "después de jugarme el dinero, no me he sentido arropado". "Lo he pasado mal después de tanto esfuerzo y de apostar por un proyecto. Me siento decepcionado", acababa entre lágrimas.

"Puede seguir de presidente el tiempo que quiera, ya se lo he dicho", iniciaba su discurso Felipe Moreno, que dio todo tipo de cariño a un Ramos emocionado.

El cordobés, que prometió subir el número de mujeres en el consejo, también agradeció la respuesta de los aficionados, diciendo "pedí 20.000 y vinieron 30.000". "En muy poco tiempo esto será una balsa y solo se hablará de fútbol", prometía.

Sobre la ciudad deportiva dijo que "necesitamos el terreno", pidiendo ayuda a las administraciones públicas.