El Fútbol Club Cartagena ha pasado de ser el equipo en peor forma de la categoría a convertirse en el conjunto que nadie quiere enfrentar en tan solo cuatro semanas. El bajón de rendimiento hacia el ecuador de la temporada afectó a la plantilla albinegra de tal forma que su recuperación ha llegado llena de rabia y hambre en unos jugadores que han olvidado lo que es perder.

Después de soportar ocho semanas sin ganar, el Cartagena ha recuperado el respeto de la Segunda División en las últimas cuatro jornadas demostrándole al resto de la categoría que sigue vivo y que es una amenaza para cualquiera. El polo positivo del cuadro cartagenero le vuelve a colocar en la pelea mientras la parroquia albinegra reza por no volver a caer en la bipolaridad.

Desde su regreso al fútbol profesional, la trayectoria del FC Cartagena ha ido siempre en ascenso. En su primera campaña, los apuros para mantener la categoría fueron enormes, pero se superaron con estoicidad. En su segundo año, el objetivo se consiguió con un margen mucho más amplio y el club se ganó la consideración de equipo fuerte de la zona media.

En su tercera temporada consecutiva, todo parecía indicar un nuevo paso adelante, sin embargo, la fatídica racha que le mantuvo ocho partidos sin conocer la victoria cortó la progresión y la esperanza de luchar por algo más. No obstante, se ha ganado una segunda oportunidad el Cartagena con un sorprendente rendimiento en los últimos cuatro compromisos.

El buen inicio de campaña llevó a los albinegros a su mejor momento en la decimoctava jornada, cuando se colocaron en quinta posición, a tres puntos del liderato. Por desgracia, el duro tramo sin victorias alejó a los de Luis Carrión de las cotas más altas de la clasificación, pero la recuperación ha llegado en el momento justo para engancharse al último vagón de la promoción de ascenso: la sexta plaza. El Cartagena pasó del todo a la nada y de nuevo al todo en un trastorno bipolar de su juego que muestra la mejor y la peor cara del equipo.

Este último pico de buen rendimiento se traduce en cuatro partidos consecutivos sin perder y 10 puntos conseguidos de 12 posibles con 3 victorias -Eibar, Real Oviedo y Ponferradina- y un empate -Alavés-. En uno de los momentos más complicados del calendario, el Cartagena ha firmado una serie soberbia que le convierte en el cuadro en mejor forma de LaLiga Smartbank.

Este resurgimiento no solo le ha sacado de un bache muy profundo, sino que le ha servido para mantenerse en la pelea por el sueño del play off. La igualdad de la liga ha beneficiado al Cartagena en este caso permitiendo que, después de sumar únicamente 3 puntos de 24, la promoción no se alejase demasiado. Bajó hasta la décima posición el equipo cartagenero, a 8 puntos del sexto puesto, pero su respuesta le ha devuelto a la octava posición, solo a 1 punto del séptimo -Burgos- y a 6 del sexto -Albacete-.

El equipo albinegro tiene argumentos para pelear por la promoción. De hecho, sus resultados a domicilio le convierten en el segundo mejor visitante de la liga, solo por detrás de Las Palmas y mejorando el rendimiento de Levante, Eibar, Alavés, Granada y Albacete, todos los equipos en zona de ascenso excepto el primer clasificado. En ese contexto, una mejora en los partidos de casa sería suficiente para pelear hasta el final del campeonato

Por otro lado, el calendario albinegro de los últimos doce encuentros solo incluye a tres equipos mejor clasificados que el Cartagena, entre los que se encuentran sus dos contrincantes más cercanos. Los duelos ante Albacete -jornada 38- y Burgos -jornada 39- se antojan como finales en esa lucha por el sexto puesto si llega con opciones el cuadro de Luis Carrión. Para ello deben ser más regulares en casa y corregir su bipolaridad para pelear por el sueño de toda la ciudad.

Íñigo Vélez, ex del Amorebieta, nuevo técnico del Lugo

El Club Deportivo Lugo anunció en la tarde de ayer a través de un comunicado oficial a su nuevo entrenador, el cuarto de esta temporada. Íñigo Vélez de Mendizabal será el encargado de coger las riendas del equipo lucense tras la destitución de Joan Carrillo, que sólo duró cinco jornadas en el cargo. El joven técnico vitoriano, de 41 años, llega a un club que ya ha despedido a otros dos entrenadores además de Carrillo: Hernán Pérez y Fran Justo.

Sin demasiada experiencia, el entrenador atesora una notable trayectoria como futbolista en el Eibar, Athletic Club o Numancia, entre otros. Su mayor logro desde el banquillo fue el histórico ascenso al fútbol profesional con la SD Amorebieta en la campaña 2020-21. Dentro de tres semanas visitará con su nuevo equipo el Cartagonova para medirse al FC Cartagena en el partido de la trigesimotercera jornada liguera.