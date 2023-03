El UCAM Murcia CB se encuentra inmerso en su peor momento de la temporada. Ya ni la Basketball Champions League le permite tomar algo de oxígeno tras su derrota del domingo ante el Joventut en la Liga Endesa. Y es que fue el propio conjunto universitario el que tiró por la borda la victoria que le podría haber acercado a los cuartos de final de la competición europea, una ronda que deberá jugarse ahora ante Lenovo Tenerife y el Bilbao Basket. Los de Sito Alonso desperdiciaron ante el Darüssafaka 19 puntos de ventaja en un último cuarto nefasto en defensa, con 34-17 de parcial, y dos prórrogas en las que el equipo turco aprovechó su inercia hasta llevarse la victoria (105-104).

Cierto es que el base Travis Trice fue el que logró que el UCAM contase con la posesión final en los segundos cinco minutos para llevarse el partido, sin embargo, sus precipitada toma de decisiones en algunas fases del encuentro también le acabó lastrando. Incluso ese último balón, cuando decidió ejecutar un triple lejos de la línea del 6'75 cuando restaba tiempo en el reloj para buscar otra solución. El partido en Turquía podía haber dejado al equipo con un pie y medio en los cuartos de final, solventando este Top-16 y con la opción de permitirse poner algo más de concentración en tratar de cambiar su dinámica en la Liga Endesa.

Sin embargo, los de Sito Alonso tomaron el camino difícil. Su actuación, sobre todo en los últimos diez minutos del tiempo reglamentario y los diez siguientes de añadido, no hace nada más que sembrar más dudas sobre la capacidad de esta plantilla para ya no solo competir por estar arriba, sino para no correr más riesgos de los necesarios en el tramo final de la temporada. Sobre todo en una ACB en la que acumula cuatro derrotas consecutivas y no muestra los argumentos necesarios para cambiar es dinámica.

Primer cuarto

El UCAM Murcia arrancó con buen pie en Turquía ante el Darüssafaka, sin embargo, no fue capaz de mantener esa línea con el paso de los minutos en el primer cuarto. Y es que después de conseguir un parcial de 2-7 con Thad McFadden como líder en la anotación, fue el Darüssafaka Lassa el que poco a poco le fue ganando terreno (11-9). Primer con un triple de Mooney y después con un Gabriel Olaseni que no falló ni en la zona ni en sus visitas al tiro libre (15-15). El equipo universitario se encontró pronto con problemas con las faltas, mandando al tiro libre a su rival en varias ocasiones, y con un Ilimane Diop que cometió dos infracciones en su primeros minutos en pista. La entrada de Travis Trice permitió al UCAM liderar de nuevo el marcador, con un triple del base, pero también perdió la oportunidad de ampliar la ventaja al precipitarse en sus últimos ataques (17-18).

Segundo cuarto

El segundo cuarto tampoco trajo una mejoría evidente para un UCAM Murcia que veía como el Darüssafaka aprovechaba sus oportunidades y que tampoco era capaz de encontrar la efectividad en su ataque (26-25). Ambos equipos entraron en bonus demasiado pronto, pero fue el conjunto turco el que mejor supo sacar rédito de esa situación para mantenerse siempre cerca del UCAM en el marcador (32-32). Sito Alonso dio entrada a Rati Andronikashvili para tratar de cambiar el guion en ataque, y el base dejó dos buenas acciones para asistir tanto a McFadden como a Pustovyi (32-36). El equipo universitario logró la máxima ventaja del partido a dos minutos del descanso, al contar con 7 puntos de ventaja (32-39), pero logró ampliar esta renta en las últimas acciones de la primera mitad gracias a su defensa y un triple de McFadden en la última posesión (34-46).

Tercer cuarto

El UCAM regresó a pista en la segunda mitad con la intención de mantener la línea marcada en los últimos minutos y conservar su ventaja el mayor tiempo posible ante un Darüssafaka obligado a dar un paso adelante (39-51). Después de unos primeros minutos en el que el marcador mantuvo la distancia, un triple de Travis Trice colocó los 15 de ventaja para el cuadro universitario (39-54). Un 'alley oop' entre el base y Luther confirmó el buen momento de los de Sito Alonso en un partido en el que también controlaba el rebote. El UCAM tenía en su mano incrementar la renta y evitar cualquier tipo de sufrimiento en el último cuarto. De hecho, contó con varias posesiones para contar con hasta 20 puntos de ventaja, por lo que Sito Alonso dio entrada tanto a Andronikashvili como a James Anderson para buscar algo más de fluidez e ideas nuevas (46-63). El Darüssafaka buscó presionar al UCAM para que su ataques durasen lo menos posible, todo lo contrario que lo que buscaba el equipo universitario, que quería aliarse con el reloj hasta certificar su victoria (52-69).

Último cuarto

Un parcial de salida de 6-2 obligó a Sito Alonso a pedir tiempo muerto a los dos minutos del inicio del último cuarto (58-71). Un triple sobre la bocina de James Anderson fue la reacción del UCAM en este desenlace para marcar de nuevo territorio (60-74). El equipo murciano se atascó en ataque en este tramo del partido, y eso hizo que el Darüssafaka consiguiera reducir la distancia peligrosamente para cambiar totalmente el guion esperado. Quizá por eso Sito Alonso apostó en pista por Travis Trice y Tomás Bellas en pista, dos bases para buscar más soluciones ante la defensa planteada por el equipo turco en estos momentos. Cuando el Darüssafaka se colocó a diez puntos, a cinco del final, perdió a Starks por una descalificante tras un encontronazo con Nemanja Radovic. Aunque la situación se complicó todavía más para los intereses del UCAM con un campo atrás de Pustovyi (68-74). Y Mooney metió más miedo en el cuerpo de los universitarios con un triple que igualaba todo tras un parcial de 19-6 en seis minutos (71-75). James Anderson apagó otra vez el fuego con un palmeo para darle algo de oxígeno a los suyos y un triple de McFadden fue contestado por Canberk Kus (76-80). A falta de dos minutos, una pérdida por no cumplir los ochos segundos para pasar de campo, devolvió la posesión al Darüssafaka y logró dos tiros libres para colocarse a tan solo un punto a falta de dos minutos (81-82). Özdemiroglu confirmó las peores pesadillas al igualar el partido (83-83), aunque apareció entonces Travis Trice para convertir un triple que daba esperanzas a un UCAM con el agua al cuello (83-86). Un triple precipitado de Trice provocó que el Darüssafaka empatase el encuentro en la siguiente acción (86-86), pero Ryan Luther logró sacar petróleo sacando una falta en la que no logró convertir ningún lanzamiento. El UCAM supo defender la última acción, pero no evitó la prórroga.

Primera prórroga

La historia no cambió demasiado en el primer minuto de la prórroga, donde el Darüssafaka aprovechó su inercia ante un cabizbajo UCAM Murcia (90-88). La pérdida del rebote ofreció demasiadas facilidades al equipo turco para anotar en segunda oportunidad y Osmani aprovechó una de esas situaciones para hacer el 92-90 del que fue capaz de sobrevivir el UCAM hasta en dos ocasiones. No logró salir con vida a la tercera, y el Darüssafaka se colocó a tres a dos minutos del final (93-90). Fue entonces cuando Anderson se sacó de la chistera una canasta con tiro adicional para empatar todo de nuevo (93-93). Los dos equipos tuvieron posesión para empatar, pero erraron sus triples y Trice volvió a precipitarse en el ataque clave. Sin embargo el Darüssafaka, al igual que en el último cuarto, no remató la posesión final y forzó la segunda prórroga (93-93).

Segunda prórroga

El cansancio y agotamiento fue palpable en el inicio de estos segundos cinco minutos, con faltas y errores de ambos equipos en la canasta contraria. Pero con un Darüssafaka algo más entonado en el tiro, lo que le permitió adelantarse hasta en dos ocasiones (98-95). Un triple inverosímil de Trice, a 2:20 para el final, empató de nuevo el marcador, aunque contestó rápidamente Mooney (100-98). Sin embargo, un triple de Korkmaz colocó al equipo turco a cuatro de ventaja, dando una distancia muy importante a poco más de un minuto para el final. El UCAM erró en su ataque, pero ganó una vida extra ante el fallo local en la siguiente posesión (103-99). Trice calcó su triple anterior y un robo de Tomás Bellas cambió todo a 35 segundos del final (103-104). Mooney anotó en el ataque del Darüssafaka, pero otra mala elección de Trice en el tiro decidió el partido (105-104).