El UCAM Murcia CB regresó este domingo a la competición de la peor manera posible. Continúa sin saber cómo afrontar sus partidos lejos de casa en la Liga Endesa y sus problemas más evidentes salieron todos a la luz. Afronta el conjunto universitario el último tramo del calendario tras el parón de febrero, y todavía no es consciente de lo que tiene que cambiar para poder rascar victorias cuando juega fuera del Palacio de los Deportes. Frente al Joventut (94-68) no solo no se consiguió dar un paso adelante en su juego, sino que volvió a tropezar con la misma piedra. De nada sirvió salir a flote cuando en la primera parte afrontó el primer tramo delicado del encuentro, ya que el UCAM se diluyó tras el descanso. Se mostró impotente en ataque, sin solidez defensiva y con una falta de fortaleza mental que le acabó condenando con cada golpe de la Penya.

Lo de este domingo en el Olímpic de Badalona fue un toque de atención para lo que se viene ahora, donde el UCAM deberá afrontar un mes comprimido debido a la disputa de la segunda vuelta del Top-16 en la Basketball Champions League. Debe modificar sobre la marcha lo que sea necesario para buscar su máximo rendimiento, que puede darse incluso con la llegada de caras nuevas tras no reforzarse en el parón después de la marcha de Jordan Davis al Hamburgo.

Sin el escolta, el técnico universitario confiaba en que su equipo diera un paso adelante en su juego a partir de este domingo. Pero no fue así. Incluso varios jugadores quedaron todavía más señalados, como es el caso de un Travis Trice que no encuentra la forma de que sus actuaciones permitan dar un plus a su equipo. A punto de finalizar el tercer cuarto, Sito Alonso ofreció un tiempo muerto en el que el le refrendó al base su confianza, aunque al mismo tiempo le reclamó que diera un paso más en su juego para tratar de remontar el partido y que compartiera más el balón, algo que también le solicitó su compañero David Jelínek.

Pero nada cambió en los últimos diez minutos y el UCAM no encontró la forma de hacer daño al Joventut al no encontrar un juego colectivo solido ante lo planteado por su rival. Y eso que supo sobreponerse a un mal parcial de salida en el Olímpic. El Joventut arrancó con un 10-2 ante un conjunto universitario al que le costaba elaborar el juego en ataque y que sufría en defensa en el poste bajo con Ante Tomic y Birgander. Sin embargo, dos chispazos de los de Sito Alonso fueron suficientes para conseguir un 0-5, con un triple de Trice y una canasta a la contra de Jelínek, que cambió el guion rápidamente. El UCAM aguantó siempre cerca de su rival, y contó con varias opciones de ponerse por delante en el marcador, pero no logró nunca imponerse tras una canasta de Anderson que igualó todo (14-14). Con la entrada de Sakho a pista, los universitarios controlaron mejor la zona, aunque no bastó para llevarse el primer cuarto (20-17).

El pívot sostuvo al UCAM en esta fase del partido, lo que permitió que los de Sito Alonso se adelantasen en el marcador tras una canasta de Radovic (20-21). Sin embargo, la Penya respondió rápidamente con los triples de Joel Parra y Guy para seguir imponiéndose en el marcador (26-23). Volvieron a aparecer los problemas para el UCAM en el tiro, que no lograba convertir bajo el aro, mientras que el Joventut siempre conseguía sacar petróleo en sus acciones. La vuelta de Tomic a pista marcó las diferencias y eso se tradujo en un parcial de 12-4 que se vio obligado a cortar Sito Alonso (32-25). Pero otro triple de Parra elevó la ventaja hasta los diez puntos para la Penya, y la tanto la ansiedad y como la falta de confianza aparecieron en el equipo murciano (37-25).

El técnico universitario solicitó más intensidad a los suyos y reclamó que no perdieran la concentración en el primer momento delicado del encuentro, a cuatro minutos del descanso. Apareció James Anderson, con dos canastas, para liderar la reacción, y a partir de ahí el partido perdió algo de ritmo (38-29). Sin embargo, supo salir a flote el cuadro murciano con un triple de Jelínek en la última acción de la primera mitad para cerrar un parcial de 1-11 cuando más sufría (39-36).

La vuelta al partido con el inicio de la segunda parte no fue buena para un UCAM que comenzó a sufrir de nuevo con Tomic (45-37). A los de Sito Alonso le seguía costando horrores encontrar la regularidad y fluidez en ataque, pero logró mantenerse cerca después de un triple de Bellas (45-40). Otro lanzamiento de tres convertido por McFadden parecía despertar al cuadro murciano, pero no era capaz de frenar en defensa a la Penya (52-43). Por eso, el Joventut aprovechó su inercia, y eso mermó más a los visitantes, sobre todo tras una buena acción que convirtió Joel Parra para contar de nuevo con 11 puntos de ventaja y provocar el tiempo muerto de Sito Alonso (54-43). El UCAM se vio obligado a tener que sacar la cabeza en otro momento complicado para buscar la victoria, pero entonces apareció un Joel Parra espléndido que desequilibró el marcador ante un cuadro universitario impotente (58-45). El marcador al término del tercer cuarto fue de 66-50, dieciséis puntos de desventaja que tenía que remontar el UCAM después de un tiempo muerto en el que Sito Alonso reclamó a Travis Trice que diera un paso adelante en su juego para remontar el partido y que compartiera más el balón con el equipo.

El base se puso las pilas nada más iniciarse el último cuarto al convertir dos acciones. Sin embargo, cada golpe que daba el UCAM, era respondido con mayor fuerza por un Joventut que siempre encontraba la manera de superar a la defensa visitante (73-54). El equipo de Carles Durán rompió definitivamente el partido con los triples de Guy a falta de unos seis minutos que para el UCAM iban a ser una eternidad (78-56). El equipo de Sito Alonso se fue definitivamente del partido. Ni las defensas en zona ni los marcajes individuales funcionaban para frenar a la Penya. Tampoco cambiaron las cosas en ataque, donde los universitarios erraron varios lanzamientos liberados y tomaron decisiones precipitadas. El Joventut hizo sangre en este tramo, y la distancia en el marcador comenzó a ser considerable hasta que concluyó el encuentro (90-62).

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, destacó tras caer en Badalona (94-68), que el Joventut «fue muy superior» a su equipo, «sobre todo en el tercer y cuarto período», y reconoció que fue «una pequeña decepción» que sus jugadores no asumieran «lo difícil que es jugar en pista rival».

El técnico universitario afirmó que, en los dos primeros cuartos, su equipo perdió una buena oportunidad, «ya que hicimos bastante mejor juego de equipo del que buscábamos». «Pero tras el descanso, la superioridad física, la contundencia, el rebote, la alegría, el juego y la pasión del Joventut fue muchísimo más grande que la nuestra, y ante un equipo con este nivel, cuando te supera en esto, es muy difícil competir», destacó Alonso.

En este sentido, el técnico del UCAM se mostró «preocupado», porque hubo jugadores «que se rindieron ante una situación de impotencia en un momento determinado, cuando tienen que aprender que el nivel de la competición es este y deben ser más duros mentalmente».