María Martínez Alburquerque fue la gran triunfadora de la Carrera de la Mujer. La murciana fue la primera de las 5.000 participantes en cruzar la línea de meta. “Ha sido un orgullo para mí poder ganar esta carrera. No me lo esperaba nada. Llevo sin correr prácticamente dos años y es la primera carrera que hago”. En segunda y tercera posición llegaron Marta Belmonte y Eva Maza, respectivamente.

La atleta murciana dejó claro que va a repetir en las próximas ediciones, pues “ha sido muy divertido” y admite que, pese a haber ganado, “no me lo he tomado en modo competición, sino para poner a prueba para lo que viene”.

“Ya no compito. He estado federada desde los seis años y llevo corriendo toda mi vida. Pero desde que me metí a estudiar medicina, necesito más tiempo para estudiar y no me he federado”, explicaba la atleta.

La octava edición de la Carrera de la Mujer fue todo un éxito. Y es que, todo el clamor previo a la prueba, con los 5.000 dorsales agotados una semana antes del inicio, fueron refrendados en una jornada deportiva para el recuerdo. El ambiente fue festivo durante toda la mañana. En la previa, las participantes se aglomeraban sobre las 9.30 horas en la zona habilitada antes de la salida. Y poco a poco, los aledaños del Pabellón Príncipe de Asturias, donde empezaba y terminaba la carrera, fueron inundándose del color blanco predominante con las camisetas y dorsales entregados en el Corte Inglés en los días anteriores.

Niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, se prepararon para disfrutar de una jornada mágica y ya tradicional por las calles de la ciudad de Murcia. Hubo de todo; desde atletas que lo dieron todo durante los cinco kilómetros de recorrido hasta grupos de adultas y niñas que hicieron el trayecto andando y disfrutando de la jornada con amigas y familiares.

También triunfó la carrera entre diversos colectivos de la Región de Murcia. Zancadas sobre Ruedas, que dio el pistoletazo de salida de la carrera, Abaúl, Crece con Dabadá, Policía Local, Asociación Kasafor y otras muchas asociaciones, se dieron cita para completar el recorrido de la octava edición de la Carrera de la Mujer.

Al término de la prueba, las participantes disfrutan de una masterclass de zumba dirigida por Isabel María Guillén Alcolea y Celia Berenguer Lax en el escenario. Otras participantes escogieron la opción de visitar el camión de Estrella Levante, donde se sirvieron cervezas para todas las inscritas, y pudieron disfrutar también del servicio de fisioterapia que había para las corredoras.

En definitiva, la octava edición de la Carrera de la Mujer en Murcia fue todo un éxito. Una prueba que ya se ha instalado como una de las más esperadas del calendario murciano y que sirve como preludio del Día de la Mujer, el próximo ocho de marzo.