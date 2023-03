El Alhama ElPozo no protagonizó la sorpresa ante el Real Madrid con quien perdió (1-5) en un escenario, el campo José Kubala, lleno a rebosar pero que sus aficionados presenciaron la decimocuarta derrota de la temporada. Se colgó el cartel de no hay billetes en el recinto alhameño. Pese a ese traspiés, algo lógico, el equipo alhameño mantiene intactas sus aspiraciones de salvación, las cuales las tiene a un punto. El próximo fin de semana se medirá a un rival directo como es el Villarreal, quien está a solo un punto por encima. Antes, el próximo martes, deberá jugar los cuartos de final de la Copa de la Reina, ante el Granadilla Tenerife, a las cinco y media de la tarde en el campo José Kubala.

El partido disputado en la tarde de ayer empezó muy mal para las locales. Salieron fatal al campo y lo pagaron muy caro. Apenas transcurridos dos minutos de juego, el Real Madrid a través de Wair, marcó el primero de la tarde. Las madridistas necesitaron muy poco para ponerse por delante en el marcador.

En el minuto veintiuno, llegó el segundo. Esta vez fue Oroz quien se aprovechó de la empanada con la que salió el equipo de Randri, al terreno de juego.

Cerca del descanso, el Alhama ElPozo se metió en el partido merced a un tanto de Kuki tras buena jugada de la benjamín, Daniela Arques. Parecía que se iba a llegar al intermedio con ese resultado, pero Athenea, marcó el tercero, dejando el choque casi sentenciado.

En la segunda mitad, el Alhama ElPozo fue un quiero y no puedo. Lo intentaba pero una y otra vez se encontraba con un equipo muy superior. No dejaba huecos en defensa y era un quebradero de cabeza para las de casa, que no conseguían neutralizar al rival.

El Real Madrid anotó el cuarto a los sesenta y cuatro minutos por mediación de Esther.

A falta de dos minutos para el final, el Real Madrid marcó el quinto gol. La local Nerea Vicente metió el balón en su portería. Mas desgracia, imposible.

En definitiva, muy superior el Real Madrid al Alhama ElPozo, aunque el resultado no refleja el juego desplegado por ambos equipos sobre el césped sintético del campo José Kubala. Aun así, esta no es la liga de las azulonas quienes tienen la oportunidad de salir del descenso si son capaces de ganar al Villarreal la próxima jornada.