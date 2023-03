La ilusión se ha disparado de nuevo y la Nueva Condomina vivirá este domingo una de sus mejores entradas con un partido del Real Murcia desde su inauguración en 2006. A la buena marcha del equipo, que se encuentra en posiciones de play off de ascenso cuando se encara el último tercio del calendario, se suma la estabilidad institucional que supone la llegada de Felipe Ramos tras su acuerdo con el presidente Agustín Ramos. La entrada del empresario cordobés ha venido acompañada de una promoción para la venta de localidades para el partido ante el filial del FC Barcelona, y los seguidores han respondido agotando todo el papel en apenas 24 horas. Lo que podría suponer el récord de asistencia para un partido en Primera Federación mañana ante el Barça Atlètic (19.00 horas).

«Agotar las entradas en apenas un día nos indica el tipo de afición que tenemos y cómo está ilusionada con el equipo y el club. Seguramente tenemos la mejor afición de España y nos demuestra que estamos en un club de Primera División, porque eso está al alcance de muy poca gente», explicaba ayer el entrenador Mario Simón en su encuentro con los medios de comunicación y añadió que «enganchar a esa gente puede ser un arma muy buena para nosotros en este tramo definitivo».

«Uno de los motivos por los que decidí venir a este club es porque sabía que es muy grande, y que nunca está conforme en las categorías que esté. Siempre va a querer ser un club puntero. Siempre he soñado con vivir un partido aquí con tanta gente en las gradas, y va a ser un escenario bonito. Pero que nos debe ayudar para ganar a un rival como el Barça Atlètic, porque vamos a tener momentos difíciles», explicaba en esta misma línea el entrenador grana. «El día ante el Bilbao Athletic la afición fue clave para remontar y ganar el partido, y eso debe ser un ejemplo de que la categoría es muy igualada y que la gente que venga tiene que ayudar a la plantilla. Porque muchos jugadores no han vivido un escenario así todavía y el jugador debe sentirse ayudado por su gente», comentaba.

Sobre el partido, Mario Simón incidió en la «personalidad y la concentración» que debe tener su plantilla para vencer a un rival directo en la lucha por el play off de ascenso en el grupo II de Primera RFEF. «El Barça B es un equipo de élite en Primera RFEF por la calidad de sus jugadores, muchos de ellos está convocados con el primer equipo habitualmente y pronto los veremos en categorías superiores. Me preocupan muchas cosas, pero si mi equipo está bien tenemos capacidad de ganar a cualquiera, eso es lo más importante. Tenemos que tener personalidad y que el ambiente no nos supere, a partir de ahí no dejar al Barça que haga su juego y que no perdamos la concentración. Creo que será un día bonito para hacerlo», aseveraba el técnico.

«Si hacemos algo diferente a lo que solemos hacer en nuestro día a día no equivocaríamos. No podemos trabajar unas cosas durante la semana, o incluso durante la temporada, y llegar ahora y hacer algo distinto el domingo. Nos van a exigir con balón y sin balón, por lo que tenemos que ser nosotros mismos. El equipo es valiente, tenemos buenos jugadores y estamos capacitados para ganar a cualquiera. Y con nuestra gente podemos hacerlo», explicaba sobre el escenario que va a afrontar su equipo en Nueva Condomina.

Lo que se va a vivir este domingo en Nueva Condomina va a convertirse en un día inolvidable para muchos aficionados. Unos seguidores granas que desde las 12.00 horas podrán disfrutar de una estupenda jornada en la plaza del estadio con la ‘Fan Zone’ que ha organizado el club con el motivo del partido ante el Barça Atlètic (19.00 horas). Se espera que el estadio murcianista se quede cerca del lleno, después de agotar todas las localidades con la promoción para los abonados y el público en general.

En total, serán siete horas de murcianismo con numerosas actividades para los asistentes de todas las edades. Los aficionados podrán disfrutar de conciertos y Dj’s tras anunciar las actuaciones de Fenómenos Extraños, Mariano Dj, Desenkanto, Lima Limón y el speaker Joaquín Guillén. También habrá numerosas actividades para los más pequeños en la Fan Kids como fútbol burbuja, ludoteca, Pinta caras o un mini campo de fútbol 5. También, incluso, se instalará una pantalla para seguir la primera carrera de la temporada 2023 de Fórmula 1 en el circuito de Baréin (16.00 horas).

Los aficionados también podrán reponer fuerzas con el ticket de paella + Estrella Levante que pueden adquirir por cinco euros a través de la web oficial del club. No obstante, también se instalarán varios ‘Food Trucks’ con hamburguesas, perritos, nuggets y patatas fritas .

Está previsto que a las 17.15 horas sea la llegada de la plantilla del Real Murcia para el estadio, donde los aficionados granas han preparado un gran recibimiento para mostrarle su apoyo antes del encuentro ante un rival directo en la lucha por el play off, como es el Barça Atlètic. El Real Murcia podría superar el récord de asistencia a un partido en Primera Federación, ya que la cifra de 27.215 espectadores que acudieron en la final del play off de ascenso el pasado verano a Segunda División en Riazor es la más alta.