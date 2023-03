El Yeclano Deportivo y el UCAM Murcia se verán las caras este domingo (12.00, La 7 TV) en un gran momento de forma por parte de los dos conjuntos. Ambos arrastran una racha similar, aunque el equipo del Altiplano llega en mejor estado de forma tras ganar su último compromiso, que le sirvió también para adelantar a los universitarios y ponerse terceros en la clasificación.

Jorge Romero, entrenador del UCAM Murcia, ha calificado el choque como «parecido a uno de play off». Sabe de la importancia que tiene y más con los dos empates que ha sumado su equipo, en los que no han dado una buena versión de juego. Aún así, el técnico declaró que «ha sido una semana buena de entrenamientos. El ambiente es bueno y el nivel también. Ahora mismo estamos en ese estado de revancha por los últimos resultado», explicó.

También sabe de la exigencia que tiene el UCAM Murcia en esta categoría. «Yo no encuentro otra manera de afrontar los partidos que no sea ganar. Y mucho más teniendo en cuenta quiénes somos nosotros y las expectativas que hay alrededor de este equipo».

El partido se disputará en La Constitución, donde el Yeclano Deportivo ha perdido solamente tres de sus doce partidos. «Sabemos que es un campo donde el rival aprieta mucho, con espacios reducidos, la gente está muy encima… ellos marcan un ritmo muy alto y sientes que vas a tener que defender cerca de tu área mucho tiempo porque sus ataques son muy directos. Para nosotros es un reto, un partido que tenemos muchas ganas de vivir», afirmó.

No viene de cuajar un buen partido el UCAM Murcia ante el Utrera y el técnico ha hecho hincapié en mejorar la versión que mostró su equipo creciendo desde la defensa y el control de balón. «Cuando ellos nos ataquen, queremos dominar sus ofensivas. Queremos tener un mayor control del partido desde el balón y generar muchas más ocasiones de gol. Es en lo que hemos insistido un poco esta semana respecto a lo que pasó en Utrera», explicó, a la vez que dejó claro que el mal juego no fue por la falta de Yasser en el once. «La falta de control no fue por la ausencia de Yasser, fue porque el ritmo del partido no era el que pretendíamos. Abusamos mucho del juego directo y no llegamos a conectar en los últimos metros. Nos faltó ritmo y precisión. Es una cuestión colectiva, no de un jugador concreto», detalló.

En el apartado de bajas, Jorge Romero no podrá contar con Alfredo Gutiérrez, lesionado de larga duración, y tampoco con Mario Sánchez. El lateral murciano no podrá jugar ante el Yeclano por «molestias durante un entrenamiento». Aún no ha podido disputar ni un minuto con la elástica del UCAM Murcia.