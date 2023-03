La Carrera de la Mujer, que se disputará el domingo con salida y meta en la Avenida Juan Carlos I, en las inmediaciones del pabellón Príncipe de Asturias de Murcia, siempre se ha caracterizado por dar visibilidad y apoyo a colectivos nuestra sociedad de distinta índole. La discapacidad es uno de ellos y en esta ocasión, al margen de Crece con Dabadá, que nació para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias, también estarán en la línea de salida miembros de Zancadas sobre Ruedas, que ya son clásicas en esta cita lúdico deportiva, y Abaúl, con sede en Molina de Segura y que ofrece a familias de niños y niñas con autismo una intervención completa.

Zancadas sobre Ruedas acudirá el domingo con tres usuarias, de las que dos pertenecen a Aspaym, una asociación con la que colaboran activamente. Maritza Tatiana Gualotuña Criollo, Lidia Sánchez García y María del Mar Nicolás Ruiz serán las mujeres con problemas de movilidad que serán transportadas en dos sillas joelette y un triciclo. Y gracias a esta asociación sin ánimo de lucro que nació en 2016 en Cartagena para fomentar la participación de personas con movilidad reducida en actividades deportivas al aire libre, podrán disfrutar de una completa jornada. Ellas serán las que abrirán la carrera, emprendiendo la marcha unos minutos antes que el resto de corredoras y andarinas que se darán cita y que han agotado los cinco mil dorsales disponibles antes del cierre del plazo.

Para que Maritza, Lidia y María del Mar disfruten en toda su dimensión de la prueba, un grupo de voluntarias de esta asociación guiará las sillas joelette y el triciclo. Lola García, Nieves García, Laura Mateo, Mari Carmen Saorín, Carmen Guillamón, Manoli Fernández, Lali Martínez, María Jesús Manzanares, María Cánovas, Helena Cánovas, Pepa Rodríguez, Marian Heredia, Gloria Cegarra, María del Mar López y Amaya Cegarra, con el apoyo en logística desde fuera de la carrera de Virgilio Sánchez, serán las voluntarias que pondrán sus brazos y sus piernas al servicio de las tres usuarias.

Zancadas sobre Ruedas, que ha alcanzado más de doscientas actuaciones al año, ha participado también en grandes retos, como la Ruta de las Fortalezas, con un recorrido de 55 kilómetros, que realizaron con cuatro usuarias en silla de ruedas y dos personas con discapacidad visual. También han participado en otras pruebas como la Vulcano Trail, donde dos personas ciegas realizaron el duro trazado por las montañas.

En la actualidad, más de doscientas cincuenta personas son voluntarias de Zancadas sobre Ruedas, que ha dado la oportunidad a más de doscientas usuarias en pruebas deportivas que sin su apoyo sería imposible que pudieran llevar a cabo.

Asimismo, la Asociación Abaúl de TEA de Murcia, que ya estuvo el año pasado en la Carrera de la Mujer, repetirá en 2023 con un grupo de participantes que también se han apuntado a la prueba. Esta asociación es de reciente creación, ya nació en enero de 2022 gracias a la ilusión de dos personas que querían ofrecer a las familias de niños con autismo una intervención completa, personalizada y efectiva que abarcase todas las áreas del desarrollo y que se pudiese llevar a cabo en todos los contextos.

En Abaúl las intervenciones se realizan bajo la metodología del Análisis de la Conducta Aplicada (ABA), entendiendo por conducta cualquier respuesta de una persona ante un estímulo. De este modo desarrollan una programación personalizada con el objetivo de aumentar aquellas que son adecuadas, disminuyendo las inadecuadas, si existen, y, por supuesto, generar otras nuevas con el objetivo de dotar a las familias y niños y niñas de herramientas y habilidades que promuevan su autonomía.

La filosofía de trabajo de Abaúl es que «si no hay motivación, no hay aprendizaje y mucho menos generalización», afirman. «Es para nosotras un placer y una suerte poder participar en eventos tan importantes a nivel social, en los que alzamos la voz por las que estamos, las que vendrán y, por supuesto, por las que nos arrebataron», explican desde esta asociación con sede en Molina de Segura.