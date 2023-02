«He sentido dolor en el mismo músculo donde tuve la lesión el mes pasado». Así explicó el murciano Carlos Alcaraz Garfia qué le ocurrió a partir del quinto juego del segundo set de la final del Open de Río ante Cameron Norrie, donde pese a que acabó cojeando, a punto estuvo de hacerse con el título por segundo año consecutivo. Pero pese a sufrir de nuevo molestias en el músculo semimembranoso de su pierna derecha, el mismo que le impidió disputar el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, el jugador de El Palmar no se quiere ‘borrar’ esta semana el Abierto Mexicano, un ATP 500, que se disputará en Acapulco.

Alcaraz viajó ayer desde Río de Janeiro acompañado por su fisioterapeuta, el yeclano Juanjo Moreno, y su doctor, el murciano Juanjo López, quienes le acompañan en esta gira sudamericana. En las próximas horas le será practicada una resonancia magnética para comprobar el alcance de la lesión. Si el resultado es positivo y los servicios médicos del jugador consideran que no corre peligro de una lesión mayor, jugará ante el estadounidense Mackenzie McDonald en el último turno de la tarde, cuatro de la madrugada del miércoles en España, su partido de primera ronda en Acapulco. En caso contrario, podría regresar a España junto a Juan Carlos Ferrero, quien pese a no haber estado en Buenos Aires ni Río con el jugador, le esperaba ayer en Acapulco.

"Tenemos que ver la gravedad"

«El calendario es muy exigente. Llevaba quince días jugando al máximo nivel y sin parar ningún día. Jugando partidos como la final ante Norrie salen molestias y te notas cosas», explicó el jugador en la rueda de prensa posterior al enfrentamiento que perdió con el británico, donde también informó que «ahora mismo no sé si estaré en Acapulco. Es algo que tenemos que evaluar con mi médico y mi fisioterapeuta. Tenemos que ver la gravedad de la lesión en el isquio y ver si puedo jugar en Acapulco sin correr demasiado riesgo, pero tengo muchas ganas de jugar allí y haré todo lo posible para estar en el torneo», precisó.

También cabe la posibilidad de que Alcaraz, que ha ganado ocho partidos y perdido solo uno este año, no esté en Acapulco para tener más de una semana de descanso antes de afrontar el Masters 1.000 de Indian Wells, que se disputará entre el 8 y el 19 de marzo y donde defiende 360 puntos. Después tiene en su hora de ruta estar en Miami, donde ganó el año pasado y, por tanto, defiende 1.000 puntos.

Si finalmente pudiera jugar en Acapulco, será el cabeza de serie número uno en un torneo que ha logrado reunir un cuadro donde el noruego Casper Ruud, finalista el pasado año de Roland Garros, aparece como segundo favorito. También está el danés Holger Rune, 10 del mundo, y el estadounidense Taylor Frtiz (5). En total, cuatro ‘top 10’ en otro torneo que se disputa en tierra batida.

Mackenzie McDonald, 49 del mundo, será su rival, al que se ha enfrentado ya en dos ocasiones y en ambas le ha derrotado. La primera fue hace un año en el Masters 1.000 de Indian Wells, donde el murciano ganó por 6-3 y 6-3. Y la segunda en Cincinnati, con triunfo también para el pupilo de Juan Carlos Ferrero en dos sets (6-3 y 6-2).

McDonald arrancó la temporada 2023 en el ATP 250 de Adelaida, donde cayó en segunda ronda ante Yoshihito Nishioka, la misma donde fue eliminado también en otro torneo de la misma categoría y en idéntico escenario ante Mikael Ymer. En el Australia Open, primer Grand Slam de la temporada, cayó en tercera ronda ante Nishioka después de vencer en la segunda a Rafa Nadal. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde ha disputado varios torneos en las últimas semanas. En Dallas cayó en segunda ronda ante Frances Tiafoe. Y en Delray Beach firmó su mejor resultado hasta ahora al llegar hasta semifinales, donde le cortó el camino a la final Taylor Fritz.

Djokovic ya ha sido número uno más semanas que nadie

Novak Djokovic reaparece esta semana en el circuito con un nuevo récord de semanas como número 1 mundial con 378, superando a la alemana Steffi Graf que lo tenía con 377, anteriormente. El tenista serbio ocupa la primera plaza con 6.980 puntos en la clasificación de la ATP, 200 más que Carlos Alcaraz, que podía haberle igualado si no hubiese perdido la final de Río de Janeiro ante el británico Cameron Norrie.

«Quiero seguir escribiendo la historia de este deporte», aseguró Djokovic tras ganar su 22º Grand Slam y décimo Open de Australia hace un mes. Se siente fuerte, como explicaba antes de reaparecer en Dubai: «Sí estoy preparado, soy el mejor. Da igual la superficie y el rival, siempre pienso que soy el mejor. No considero que esa sea una actitud arrogante, sinceramente, no veo nada malo en ello».

A corto plazo y antes de entrar en la batalla de la tierra europea, Djokovic podría ceder temporalmente su puesto de número 1 al no poder jugar los Masters 1.000 de Indian Wells (8 de marzo) y Miami (22 de marzo) al tener prohibida la entrada en Estados Unidos al no estar vacunado contra el covid-19. Una normativa que no se levantará hasta el 12 de mayo.

En juego estarán 2.000 puntos que podrían variar la clasificación en favor de Alcaraz, aunque defiende 1.360 puntos, así como el griego Stefanos Tsitsipas (5.940 puntos) y el noruego Casper Ruud (5.515 puntos) , que tienen opciones también de alcanzar el número 1. En esta gira estadounidense tampoco estará Nadal.