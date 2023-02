¿Aún no te has apuntado a la Carrera de la Mujer y quieres participar el domingo? Si no lo has hecho, debes saber que los cinco mil dorsales disponibles están a punto de agotarse. Poco más de cien quedan en estos momentos para la cita lúdico deportiva que se disputará este 5 de marzo, a partir de las diez de la mañana, con salida y meta en la Avenida Juan Carlos I, en las inmediaciones del pabellón Príncipe de Asturias y que tendrá un recorrido de cinco kilómetros que se podrán realizar corriendo o andando.

La prueba que organiza el Diario La Opinión con la colaboración con las concejalías de Cultura, Festejos, Archivos, Museos, Patrimonio, Deportes y Turismo, y de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia, llega este año con una mochila cargada de obsequios de los patrocinadores y también con numerosos premios, al margen de una camiseta conmemorativa para cada una de las participantes. Entrega de bolsa de la corredora El jueves día 2, a partir de las cinco de la tarde y hasta las nueve y media de la noche, comenzará la entrega en la planta 3ª de El Corte Inglés de la Avenida de la Libertad. Y la novedad es que tanto el viernes 3 como el sábado 4 el horario será ininterrumpido, desde las diez y media de la mañana hasta las nueve y media de la noche. Es decir, que a mediodía también se podrá acudir al centro comercial. Recorrido El recorrido de esta carrera de cinco kilómetros que se puede realizar tanto corriendo como andando es totalmente nuevo, pero igualmente llano. Partirá a las diez de la mañana en el carril izquierdo de la Avenida Juan Carlos I, es decir, en el sentido contrario al habitual de la circulación de los coches. Se dirigirá hacia el norte, pasando junto al lateral del centro de ocio Zig Zag y Carrefour, superando varios concesionarios de coches para llegar hasta la rotonda que hay superado el hotel AC. Entonces girará a la izquierda por la Avenida Pedro Guillén y volverá a girar a la izquierda para entrar en la Avenida Miguel de Cervantes, pasando por el Lidl y la sala Garaje Beat Club, donde a continuación estará instalado un avituallamiento de agua. Tras llegar a la rotonda, la carrera continuará acercándose hasta el centro por la Avenida de los Pinos y al llegar a la altura del pabellón Cagigal y la Avenida Abenarabi, girará ligeramente a la derecha para entrar en la calle Torre de la Marquesa. Al final de la misma, a la altura del hospital La Vega, girará a la izquierda por la calle Argos para volver a salir a la Avenida Juan Carlos I con la mirada ya puesta en la meta, que estará igualmente instalada en el mismo punto de partida. En total, cinco kilómetros totalmente llanos y de buen asfalto diseñados con la colaboración de la Policía Local de Murcia, que ha puesto todo su empeño en lograr un circuito atractivo que comience y acabe junto al parque del pabellón Príncipe de Asturias, para facilitar así el acceso al hospitality.