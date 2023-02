El UCAM Murcia no pudo conseguir la victoria ante el Utrera (1-1), colista del grupo, tras uno de los peores partidos que ha realizado el conjunto universitario en los últimos meses. Pese al mal juego y la falta de ocasiones, consiguieron ponerse por delante con un gol de Isra Salazar en la segunda parte, que aprovechó dos rechaces en un saque de esquina para poner el primero en el marcador. Fue la única alegría de los murcianos en San Juan Bosco, pues unos minutos después, Perotti hizo el empate a uno tras la falta de contundencia de la zaga universitaria.

ASÍ TE LO HEMOS CONTADO EN DIRECTO

El UCAM Murcia tenía un partido clave para sus intereses en su lucha por acercarse al segundo puesto. Y es que, los universitarios se enfrentaban al colista del grupo, mientras que el Recreativo de Huelva, ocupante de esa segunda plaza, tenía que jugar contra el intratable Antequera, líder destacado con mucha diferencia sobre el resto.

El caldo de cultivo era óptimo para recortar diferencias en la tabla: enfrentamiento directo por arriba y jugar contra el último clasificado. Sin embargo, el Utrera, que ya le logró robar puntos en La Condomina al UCAM, no iba a vender su piel tan fácilmente, puesto que las jornadas van pasando y las urgencias van en aumento.

Recuperó Jorge Romero para este encuentro a Edu Oriol y Chumbi tras cumplir ciclo de amonestaciones y los dos salieron de inicio. También salió de titular Raúl Pescador en su primera titularidad con la elástica universitaria. El técnico andaluz sorprendió dejando a Yasser en el banquillo, ya que está siendo el jugador más regular de la temporada y en diferentes posiciones.

Salió el UCAM Murcia dominador de inicio con la pelota. Quería imponerse en el centro del campo en una superficie que no era la ideal para su juego. El césped artificial nunca ayuda al control de pelota y el UCAM intenta, en la mayoría de los partidos, crear superioridad a través de ello. Le costó muchísimo generar con fluidez y con el paso de los minutos fue perdiendo notoriedad. De hecho, fue el Utrera el que tuvo las aproximaciones más peligrosas en la primera mitad. A través de centros laterales, sobre todo por la derecha, el equipo andaluz trató de hacer daño. No lo consiguió en exceso, pues las pocas ocasiones que llegaron a Pau Torres, fueron sin apenas potencia. Pero la intención de los locales estaba ahí. Al contragolpe, acumularon ciertas llegadas peligrosas que finalmente quedaron en nada. La más clara la desbarató Javi Ramírez cuando Plusco se había plantado enfrente de Pau Torres. Estuvo providencial el central para evitar el disparo del atacante.

Al UCAM Murcia no le salía nada en ataque. Encadenaba posesiones entre sus centrales, pero no conseguía romper la línea defensiva tan adelantada que proponía el Utrera. Raúl Pescador y Javi Moreno intercambiaron sus posiciones en busca de superioridad por las bandas, pero ni así. Chumbi y Salazar no aparecieron tampoco, pero poco pudieron hacer, pues no le llegaron balones a ninguno a pesar de los constantes desmarques que intentaron.

Tenía que cambiar cosas Jorge Romero, pues no estaba funcionando su planteamiento. El Utrera estaba cómodo en ese escenario y apenas estaba sufriendo. De hecho, el UCAM Murcia no consiguió ni un tiro a puerta en la primera mitad.

Mismo guion tras la reanudación

Tras la reanudación, el partido siguió el mismo guion a pesar de que Romero hizo un doble cambio. Se marcharon Abenza y Víctor Mena y entraron Yasser y David Luna. Javi Ramírez y José Cruz siguieron acumulando pases entre sí, pero no conseguían que el balón pasara las líneas del Utrera, que seguía generando más peligro que el UCAM Murcia. De hecho, al empezar la segunda parte, tuvo un disparo que se marchó alto por poco y una llegada muy peligrosa de Perotti, que solo tenía que superar a José Cruz, pero se le hizo de noche para definir.

Siguió agitando el banquillo Jorge Romero con la entrada de Manu Ramírez por Pescador, pero el Utrera fue el que siguió generando ocasiones de peligro. La tuvo en un córner después de que Chacana, de chilena, disparara a las manos de Pau Torres.

En torno al minuto 60 de partido, los universitarios comenzaron a desperezarse. El Utrera perdió algo de orden y el UCAM acumuló un par de llegadas por la banda de David Luna, que abrió más el campo que Víctor Mena. Sin embargo, no llegaba todavía un disparo claro que inquietara a Ayala. Pero como el fútbol es tan caprichoso e impredecible, en la primera ocasión que tuvo el UCAM Murcia encontró el premio del gol. Centró Manu Ramírez desde el córner y tras dos rechaces, el esférico le llegó en el segundo palo a Salazar, que tuvo los reflejos necesarios para introducir el cuero en las redes de la portería defendida por Antonio Ayala. Consiguió el joven ariete universitario su segundo gol de la temporada en un momento muy oportuno, cuando su figura está más discutida que nunca desde su llegada a Murcia.

Tras el gol, el UCAM Murcia encontró los espacios que no había logrado en todo el partido y daba la sensación de que podía llegar el segundo. El Utrera estaba mucho menos ordenado y, como no podía ser de otra manera, fueron en busca del empate con más hombres en ataque.

Poco le duró la alegría al conjunto universitario, pues la necesidad del Utrera, unida a la falta de contundencia defensiva, hicieron que los locales lograran el empate a falta de doce minutos para el final. Un centro desde la derecha sin aparente peligro, no lo logró despejar nadie y la pelota le llegó a Perotti en el segundo palo, que definió con tranquilidad ante Pau Torres.

El Utrera entró en los últimos diez minutos con una inyección de adrenalina tremenda tras el gol y buscaba el segundo gol tan necesario para ellos. Lo intentaron con llegadas por las bandas y con juego directo, pero con más corazón que cabeza. También quedó una para el UCAM, la tuvo Javi Moreno con un buen recorte hacia su pierna izquierda, pero el disparo se marchó muy desviado. No hubo tiempo para más en el partido y el UCAM Murcia, después de un mal partido, sumó un nuevo punto que no le sirve de mucho y que se puede considerar como otra gran ocasión desperdiciada. Y yan van dos consecutivas.