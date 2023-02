El UCAM Murcia atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada. A pesar del último empate en casa ante el Mancha Real, los universitarios siguen terceros en la tabla a la estela del Recreativo de Huelva, a quien se sigue acercando poco a poco en la lucha por el segundo puesto.

Jorge Romero, entrenador de la entidad universitaria, no cree que ese empate haya sido fruto de la relajación de la buena racha que arrastraba el UCAM. «No creo que la plantilla se relajara. No se consiguió la victoria porque el fútbol tiene eso. No tuvimos acierto, y eso provocó que no ganáramos. No noté relajación, esto es el fútbol. Trataremos de ser más contundentes en todos los niveles», explicó.

Romero, quien hará una vuelta completa en esta jornada al frente del club, analiza al equipo de manera positiva. «Más que el trabajo de Jorge, que no tengo que valorarlo yo, valoro la trayectoria del equipo, que ha sido ascendente. A nivel de trabajo y entrenamiento diario, estoy muy contento con la actitud del equipo. Tiene mucho valor en un equipo de fútbol que cuando pasas malas épocas, sepas sostenerte. Ahora, estamos en un buen momento clasificatorio y llegamos a la fase decisiva bastante fuertes y bien de confianza», afirmó.

Sobre el Utrera, rival de mañana (12.00, Web Directo) y colista del grupo, dijo que «es un rival complicado con gran necesidad». «Es un equipo que considero que tiene ritmo, jugadores habilidosos y que está muy necesitado. En ese aspecto, va a ser un partido muy exigente, en una superficie a la que no estamos acostumbrados y eso nos tiene que poner alerta y darnos ese punto de concentración que necesitamos», expresó.

En el apartado de bajas, Romero afirmó que «todos los jugadores de la plantilla están disponibles, aunque Pito Camacho, Fran Lara, Mario Sánchez y José Fran, todavía no están al cien por cien para jugar los noventa minutos», terminó.