El Jimbee Cartagena abre este mediodía la sesión de sábado Primera División enfrentándose a Industrias Santa Coloma (13.00, LaLigaSports TV) en el Pavelló Nou. Tras clasificarse para la Final Four de la Copa del Rey ganando al Inter en su cancha y con sensaciones recuperadas en liga, los de Duda quieren asentarse en la quinta plaza que ocupan antes del parón de selecciones. Por su parte, los catalanes no han comenzado bien el año ni la segunda vuelta, ya que no han conseguido ganar ninguno de los seis encuentros disputados entre liga y Copa.

Todo son buenas noticias en el Jimbee. Tras el varapalo de la Copa de España, en la que cayó eliminado por ElPozo Murcia en un cruel final de partido, todo ha ido en ascenso para los de Duda. En primer lugar, logró la primera victoria de su historia frente a Inter en casa para, unos días después, anunciar la importante renovación de Chemi y recibir la llamada de la selección española para Javi Mínguez, Mellado y Pablo Ramírez. De nuevo en la pista, Movistar Inter sería otra vez el perjudicado por una nueva gesta histórica de los meloneros, que se colaron en la Final Four de la Copa del Rey por primera vez en su historia ganando a los madrileños en el Jorge Garbajosa. En ese contexto afronta el partido el cuadro rojiblanco, que quiere tres puntos para mantener la quinta posición sin opciones de alcanzar la cuarta. Los de Xavi Closas viven un momento totalmente opuesto. De los últimos seis partidos, los de Santa Coloma han perdido tres ante Barça, Jaén en Copa y Osasuna, y han empatado otros tres frente a Jaén en liga, Palma y Betis. Se ha estancado en los 21 puntos, aunque todavía tiene un colchón de 7 sobre el descenso. A pesar de la diferencia de dinámicas, Duda no quiere confianzas en su equipo y afirma que «espera todo lo mejor» de Industrias. «Tienen las ideas muy claras y dan guerra siempre a todos los equipos. Es un rival muy duro que tiene necesidad por ganar y eso es muy peligroso», comentó el entrenador del Jimbee Cartagena.