Este año la Carrera de la Mujer puede batir todos los récords de participación... ¿A qué cree que es debido?

Tras varias ediciones, la Carrera de la Mujer es un evento totalmente consolidado y cada vez más esperado por muchas mujeres que aprovechan para hacer deporte o ejercicio, solas o en grupo, al tiempo que disfrutan de una jornada reivindicativa.

5.000 participantes, 5 kilómetros... ¿Cree que la Carrera de la Mujer ha tocado techo... hasta dónde podría crecer?

En absoluto. Cada año cuenta con más participantes y eso es muestra de que es un buen plan, de ocio saludable, en el que se disfruta de un ambiente festivo y distendido. Pocas citas reúnen en la Región de Murcia a tantas mujeres con el mismo mensaje como esta Carrera.

Háblenos de la importancia del deporte para la mujer del siglo XXI...

El deporte es uno de los ámbitos donde a la mujer más trabajo y esfuerzo le ha costado ocupar un espacio, muy especialmente en el ámbito profesional y de competición. Aunque todavía queda mucho por hacer, las mujeres tienen cada vez más protagonismo y relevancia, lo que sin duda es un revulsivo para las siguientes generaciones. Tenemos importantes referentes de mujeres en el deporte, también en la Región de Murcia como Ana Carrasco o Sonia Ruiz, y esto es un muy buen síntoma de que hay conciencia y evidencia que las mujeres podemos estar y llegar a donde nos propongamos.

Imagino que ya ha tomado contacto con su nuevo destino como consejera... ¿En qué aspectos, especialmente los relacionados con la mujer, vamos a notar su impronta al frente de la Consejería?

Una de las razones clave por las que las mujeres no asumen puestos de dirección, o no realizan determinados trabajos, tiene que ver con las dificultades que surgen para conciliar. Es importante incidir en políticas que promuevan la conciliación entre la vida profesional, familiar y personal de las mujeres. Desarrollar medidas eficaces para que ninguna mujer tenga que elegir entre ser madre o realizar una carrera profesional, apostando por la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y las personas mayores o en las tareas del hogar. Proporcionar herramientas para que las mujeres, sobre todo aquellas que se encuentran en situación de desventaja, puedan desarrollar libremente su proyecto de vida, sin dependencia ni condicionamientos de nadie.

Y por supuesto, desde la Consejería trabajaremos por reforzar los protocolos, recursos y servicios que prevengan la violencia hacia las mujeres y las protejan. Máxime ahora que tenemos una ley, la conocida como ‘solo sí es sí’, que genera inseguridad y desprotección entre las mujeres, especialmente las que son víctimas de agresiones sexuales. Ahora más que nunca hay que decirles que no están solas y que trabajamos para que nuestras ciudades y pueblos sean sitios seguros para ellas.

¿Periodista, concejala, directora regional, consejera... ¿Dónde se encuentra más cómoda y cómo define su trabajo en cada una de estas etapas?

En todas estas etapas me he encontrado a gusto. En todas ellas, incluida en la de periodista, he dedicado mi tiempo y trabajo al servicio de la ciudadanía. Es un auténtico honor trabajar por la Región de Murcia y los murcianos y murcianas, y hacerlo además en el equipo del presidente de Fernando López Miras, en el área más próxima a las personas: la política social. Conocer las necesidades de la ciudadanía, de las familias de esta región, y trabajar para atenderles de la mejor manera posible es un reto importantísimo e ilusionante.

Háblenos de la importancia del Día Internacional de la Mujer...

Este día es una fecha para recordar lo mucho que se ha avanzado en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para que las nuevas generaciones sean conscientes de que, para llegar a las altas cotas que gozamos de bienestar y de igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país, se ha luchado mucho a base de trabajo y esfuerzo. No hace tanto tiempo las mujeres no podían estudiar una carrera universitaria, ni abrirse una cuenta bancaria ni tan siquiera votar. Por eso, este día debe ser para homenajear a quienes han hecho posible que en la actualidad, hombres y mujeres, tengamos los mismos derechos y obligaciones ante la ley. Es importante que se tenga en cuenta que cada avance conseguido hasta ahora ha sido un paso más hacia esta conquista social que han protagonizado las mujeres, por supuesto con la ayuda de muchos hombres. Me duele ver que se ponga en riesgo lo mucho conseguido por un feminismo de pancarta que victimiza a las mujeres y las degrada hasta límites insospechados.

¿Realmente es necesario seguir celebrándolo?

El 8 de marzo es un día de reconocimiento a quienes han trabajado por la igualdad entre las personas, sin mirar el género. Es una fecha para renovar el compromiso por seguir avanzando en políticas de igualdad, y para reivindicar el acceso de la mujer a todos los ámbitos en igualdad de condiciones.

¿En qué hemos avanzado con la conmemoración de este día tan especial?

Hemos dados pasos para conseguir avanzar en el acceso de la mujer al ámbito laboral, y aunque a día de hoy hay mujeres que han podido alcanzar puestos de liderazgo así como observamos un fomento del emprendimiento femenino, es necesario seguir trabajando para conseguir cotas de igualdad real, evitar el techo y la brecha salarial, cada vez hay más equilibrio en el reparto de tareas y responsabilidades compartidas e igualdad de oportunidades.

¿Cuáles son los principales aspectos por solventar respecto a la igualdad y los más factibles de conseguir a corto plazo?

Considero que lo más importante es que podamos asumir la igualdad como un reto social entre hombres y mujeres, no desde el enfrentamiento, ya que el esfuerzo por acabar con las desigualdades debe ser un reto común que solo se podrá solventar desde el trabajo de la sociedad en su conjunto.

¿Ha participado en alguna edición de la carrera?

Sí que he participado en varias ediciones, por ello me parece una iniciativa necesaria que hay que seguir impulsando y apoyando. Yo siempre lo haré.

¿Cuál es su relación con el mundo del deporte?

Cuando dispongo de tiempo, que últimamente no es lo habitual, procuro hacer ejercicio, ya sea en el gimnasio o al aire libre. Lamentablemente a veces nos olvidamos de hacer deporte, y es uno de los pilares fundamentales para tener una vida saludable.

¿Y su deporte favorito?

La danza, me gusta mucho trabajar el cuerpo desde el moviento y la música

¿Considera que en la actualidad la mujer murciana está incorporada realmente a la práctica deportiva?

Afortunadamente, podemos observar cómo cada vez más la mujer murciana está incorporada en el deporte profesional, aunque es cierto que aún queda camino por recorrer en este sentido, principalmente en aquellas prácticas deportivas que están más masculinizadas. Fomentar el deporte en las edades más tempranas, en los colegios e institutos, es fundamental para lograr la plena igualdad en este ámbito.

A día de hoy... ¿Cuál es la principal lacra que afecta a la mujer? y ¿Cree que están funcionando los mecanismos para solucionarlo?

Combatir la violencia que se ejerce hacia la mujer es uno de los retos más importantes al que nos enfrentamos como sociedad. Es fundamental continuar sensibilizando y fomentando las relaciones sanas y construidas desde el respeto, sobre todo en la gente joven. Nos enfrentamos a una grave realidad, donde algunas mujeres son víctimas de violencia de género o son explotadas sexualmente, como en el trágico caso de víctimas de trata con fines de explotación sexual. Por ellas, y para que esto no ocurra nunca, debemos intensificar nuestros esfuerzos.

Desde el Gobierno de la Región de Murcia somos conscientes de nuestra responsabilidad. Por ello hemos puesto en marcha el Observatorio de la Igualdad y la Mesa Social de Trata, desde donde se desarrollan acciones que parten del diagnóstico de las profesionales de las entidades especializadas y en donde se trabaja desde la sensibilización para la prevención, así como la actuación integral con víctimas de violencia de género. Ello se suma la red de centros de atención a víctimas de violencia de género que atienden a mujeres que son víctimas de violencia. Protegerlas es una prioridad principal para el Gobierno Regional y especialmente para mí.