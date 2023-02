El entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, ha ofrecido la rueda de prensa previa al choque frente al Alavés y en ella ha analizado el momento de los suyos y las claves para vencer en un campo complicado. Tras dos victorias consecutivas, el catalán quiere continuar en la misma línea igualando el nivel mostrado en Éibar. "Es un partido diferente al de Ipurúa, pero intentaremos dar la misma versión. Vamos a un campo complicado, pero podemos ganar si hacemos las cosas bien", ha asegurado el de Barcelona.

Como es lógico, Carrión solo tiene elogios para su rival de este fin de semana, que marcha en segunda posición con una buena racha de cinco victorias consecutivas. "Es un equipo que lo hace todo muy bien. Si domina, es capaz de hacerlo bien y si se siente dominado genera peligro con cualquier balón en largo. En asociación tienen gente muy buena por dentro y variantes. Trabajan bien la estrategia con Salva Sevilla y sus movimientos al remate son buenos", ha afirmado. No obstante, confía el técnico en encontrar sus debilidades en el partido. "También tienen sus partes malas que intentaremos aprovechar", ha añadido.

El preparador no quiere que la confianza desmedida entre en su vestuario por culpa de las dos victorias seguidas y manda un mensaje de atención. "Cuando ganas tiendes a relajarte y a pensar que te vale con lo que has hecho, pero pasan las jornadas y los que ganan siempre son los que no se relajan. Los buenos equipos siempre van a ganar para elevar el nivel. Nosotros hemos conseguido dos victorias, que no es la hostia, y lo que tenemos que hacer es seguir porque en este mes se decantará lo que pelearemos", ha expresado.

Por último, Luis ha confirmado que, por el momento, "Ferreiro será la única baja" de cara a un partido en el que ve a su equipo "capacitado" para ganar. "Venimos de ganar en Éibar y vamos con la intención de hacer un buen partido en Vitoria sabiendo que son equipos diferentes y las condiciones cambian. El primer paso para ganar al Alavés es pensar que puedes ganar", ha concluido el entrenador del FC Cartagena.