Durante su comparecencia ante los medios de comunicación y al ser cuestionado por quién sería su presidente si llegaba a tomar el control del Real Murcia, Felipe Moreno, quien afirmó ya tener a su candidato seleccionado, se limitó a señalar que «será murciano», no descartando la opción de que fuera «una mujer». Habrá que esperar a la Junta del 8 de marzo para saber si el cordobés consigue derrocar a Agustín Ramos, sin embargo, a la espera de que llegue esa cita clave para el murcianismo, Moreno ya tiene un favorito para liderar ese «consejo de consenso» del que tanto habla. Y esa persona es un hombre.

Salvo volantazo de última hora, el elegido por el inversor andaluz para encabezar su equipo de gobierno en el caso de convertirse en el máximo accionista del Real Murcia es el empresario murciano Paco García, dueño de Prevemur e integrante del ‘Top-5’ de accionistas del club grana con un capital de 183.000 euros.

Aunque el murciano ha insistido en varias ocasiones que su objetivo nunca ha sido ocupar un sillón en el Real Murcia, de hecho apenas duró un año en su etapa como consejero del club, Felipe Moreno, según algunas fuentes de este diario, tiene claro que es la persona ideal para liderar esa etapa de transición que se abriría si la Junta apoya el proyecto del cordobés y pone fin a la etapa de Agustín Ramos en la presidencia.

No es la primera vez que Felipe Moreno piensa en el dueño de Prevemur. Ya el pasado mes de noviembre, cuando algunos accionistas intentaron derrocar a Agustín Ramos, la idea era la misma. Si en aquella Junta Enrique Roca no hubiera desnivelado la balanza a favor del actual presidente, Felipe Moreno tenía pensado abrir una brecha colocando a un consejo de transición en el que sería clave la figura de Paco García.

No salió a la primera, sin embargo, la hoja de ruta sigue siendo la misma en este segundo intento. Y es que el exconsejero no tiene detrás una mochila tan pesada como otros accionistas que han vuelto a la actualidad gracias a dar su apoyo a Felipe Moreno. Aquí aparecen nombres como Francisco Tornel, Higinio Pérez y Txema Almela, que se han convertido en los grandes defensores del cordobés, pero ninguno de ellos se salva de las críticas de un sector de los aficionados cansado siempre de las mismas caras y que no olvidan especialmente la gestión del notario murciano. Aunque lideró el movimiento que salvó al Real Murcia en 2018, su etapa como presidente siempre quedará marcada por un estrepitoso fracaso deportivo que llevó al club a descender a la cuarta categoría y por una gestión económica nefasta que pudo condenar al club a la liquidación de no ser por la aparición de Agustín Ramos en verano de 2021.

No se descarta que Tornel pueda estar en el consejo de administración si Felipe Moreno llega al club, sobre todo porque el cordobés necesita el voto del expresidente, pero lo que está claro es que el andaluz quiere una cara nueva al frente, y esa cara sería la de Paco García, que además siempre se ha mostrado como un hombre de consenso.

Ya se vio durante su corta etapa como consejero. Accedió a ocupar una silla en el órgano de gobierno de Tornel en diciembre de 2020 y solo un par de meses después sería testigo directo del varapalo recibido al conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial en la que se daba la razón a Mauricio García de la Vega y se anulaba la ampliación de capital de 2018.

Ante esa crisis, ejerció como mediador, intentando abrir una nueva negociación con el mexicano, pero no lo tuvo fácil al tener que lidiar con unos compañeros de equipo que no estaban dispuestos a ceder en nada ante De la Vega. Su etapa como consejero acababa oficialmente en diciembre de 2021, sin embargo su dimisión llegó algunos meses antes.