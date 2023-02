El Yeclano Deportivo dejó escapar vivo a un Torremolinos tan sólido como rácano (0-0). Los de Adrián Hernández, que aunque no tuvieron la fluidez de otros días sí disfrutaron de cuatro claras ocasiones, tan solo pudieron sumar un punto en su objetivo de afianzarse en el play off por el ascenso.

En los primeros instantes de partido, Raúl Martínez amenazó la portería de Amador, aunque esa precoz llegada no fue correspondida con ritmo en los siguientes minutos. Tenía voluntad, pero sin apenas profundidad, un Yeclano sin apenas profundidad y algo desubicado. Además, los problemas físicos del nuevo ariete Boris impidieron de inicio verle acompañando al también recién llegado Silvente.

A los nueve minutos, en lo que era una segunda jugada tras un saque de esquina, el colegiado se llevó el silbato a la boca al presenciar una mano visitante dentro del área, sin embargo, su movimiento se quedó incomprensiblemente en conato ya que decidió in extremis no señalar la pena máxima para los azulgranas. Se entró entonces en una fase de juego muy plana, con dificultad de poner criterio en los locales, ante la tranquilidad de la conservadora propuesta visitante.

Habría que esperar hasta pasada la media hora para presenciar otra ocasión de gol, cuando Silvente estuvo a punto de aprovechar una melé dentro del área en una peligrosa falta lateral. De ahí al final, el Yeclano mejoró pero no lo suficiente para hincarle el diente a un conglomerado andaluz bien ordenador.

Adrián Hernández buscó como revulsivo en el inicio de la segunda parte meter, ahora sí, a Boris, y aunque dinamizó la zona atacante, el problema parecía más centrado en la creación a partir de la línea de tres cuadros como para sorprender al rival. A los cinco minutos de la reanudación, un Pau Pérez al que todavía le falta un escalón para explotar todo su ‘punch’ sacó una falta y de nuevo Silvente la tuvo, forzando a Amador a lucirse en la mejor ocasión del partido. El propio Silvente tuvo otra ocasión poco después algo más escorado al segundo palo, pero también peligrosa.

El gol no llegaba y las diferentes variaciones que progresivamente fueron introduciendo ambos técnicos no modificaban un guión empachado de disputa y frontón. Pasada la media hora de la segunda parte, el Torremolinos tuvo su primer tiro a puerta en una acción peligrosa de Camacho que Iván, atentó como siempre, rechazó a córner. Alvarito respondió poco después con una falta en corto que buscó la cepa del poste con bastante peligro, y después el propio jugador azulgrana pidió penalti en una acción personal ante tres contrarios que no fue suficiente para un colegiado que permitió temporizaciones por doquier, añadiendo sólo cuatro minutos y expulsando a dos miembros del cuerpo técnico de forma excesiva, entre ellos el entrenador Adrián Hernández, una vez más.

Finalmente, reparto de puntos en una nueva evidencia de que el Yeclano, pese a la buena temporada que está firmando, no termina de encontrarse cómodo en su feudo una vez que los equipos visitantes ya saben las claves a ejecutar en el campo de La Constitución.