Laporta, ni un minuto más

Eso, si se vistiera de honradez y vergüenza y no de desfachatez y prepotencia, como vulgar disfraz de un victimismo desfasado. ¿Cómo se pueden esgrimir dudas sobre el momento, 2023, en que sale el escándalo de los pagos a un dirigente arbitral durante años, en lugar de explicar por qué le triplicó la mordida en cuanto llegó al cargo en 2003?

Como bien saben los juristas, basta la intención o propuesta de un soborno o similar para que el delito se cometa. No es necesario que fructifique la pretensión ni que se consume la dádiva. Y en este caso hay intención y pago -más de siete millones de euros durante diecisiete años-, a falta de comprobar si el tal Enríquez Negreira era mafioso o vendehúmos.

Y a todo esto, el Barça, otra vez en la letrina. Porque no fue uno solo, sino cuatro presidentes sucesivos: Gaspar, Laporta, Rosell y Bartomeu quienes mantuvieron como supuesto asesor a un sujeto que ha demostrado su mala catadura reiteradamente, hasta con intentos de extorsión. En el mejor de los casos, un engañabobos, y en el peor, un corrupto. Y aquellos, tontos o corrompedores. Nadie duda del objetivo de pagar tantos millones de euros a un dirigente arbitral. Ni asesoramiento ni informes técnicos; el tema era influir en los árbitros en activo para beneficiar al club mientras fue su vicepresidente nacional. El mismo trincón lo reconoció a Hacienda en Barcelona, de donde sale la noticia -no de Madrid ni del Real-, con aquello de que se trataba de que fueran neutrales con el equipo. De paso, como se desprende de tan diáfana confesión, se pone en duda la honradez de los colegiados que arbitraron el fútbol español de 2001 a 2018: ¿cobraban ellos, a su vez, del siniestro supuesto conseguidor por no perjudicar al Barça, o cobraban de otros por lo contrario? Estoy seguro de que no, pero ahí queda la sospecha. Lo que nos lleva a la conclusión de que se trata de un falsario que engañó durante lustros a personas de reconocida solvencia social, pero de manifiesta insolvencia moral. Tratar de influir mafiosamente en el desarrollo de una competición como la liga española es de una bajeza moral escandalosa. No solo por el hecho, que ya es delictivo, sino por despreciar al colectivo arbitral, al resto de clubes con sus millones de seguidores, a los aficionados en general y a las Instituciones, que algo tendrán que decir, más allá de la prescripción en materia de derecho deportivo.

Solo queda la vía penal, y por unos meses hasta su también posible prescripción, más lo que puedan hacer los organismos internacionales del fútbol: UEFA y FIFA.

No obstante, una cosa es la legalidad y otra la inmoralidad y el gravísimo daño infringido al fútbol con incalculables consecuencias. O alguien toma medidas, caiga quien caiga, o este deporte habrá entrado en una espiral irreversible. Porque no penar lo del cochinillo y las botellas de licor en un Barça-Madrid cuando lo de Figo fue otra muestra de la parcialidad a favor de los grandes. Y lo de negarse, sin consecuencias, a jugar una semifinal de la Copa del Rey por motivos políticos puso de manifiesto la cobardía de la Federación ante un poderoso, que en estos casos sí que es más que un club. Ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles es la valentía del cobarde, o el tributo de los interesados. Laporta apoyó a Villar frente a Florentino, que tenía a Gerardo González como candidato en las elecciones federativas de 2004, y en eso, mira tú, fue inteligente. No hace falta pagar a nadie si sabe lo que su jefe ve bien. Es humano. Pero intentar adulterar la competición liguera durante diecisiete años es infinitamente más grave.

Si este lamentable suceso no tiene castigo, acorde a su gravedad, significará dos cosas. Una, que el fútbol deberá refundarse de arriba a abajo porque está herido de muerte. Y otra, más dramática, que también en estos disparates España no es justa ni equitativa porque los españoles disfrutamos de distintos derechos y sufrimos diferentes obligaciones según donde nacemos o residimos.

Sanciones ejemplares para todos los protagonistas de esta pretendida o consumada estafa; el tiempo dirá. Y, como triunfo menor de la honestidad, que quien triplicó la cuantiosa mordida a un desalmado -de cien mil largos a más de cuatrocientos mil euros anuales- se largue ya.

Laporta ensucia la imagen del fútbol con su presencia.