La victoria conseguida la semana pasada ante el Gimnàstic de Tarragona (2-0) calmó las aguas en el entorno de un Real Murcia que había empezado el año de forma irregular. El 2022 lo cerró de una forma excepcional, pero tras el parón navideño, los de Mario Simón perdieron un punto de tensión competitiva que había hecho que los resultados disminuyeran notablemente. Afortunadamente para los granas, la jornada pasada, pudieron romper la mala racha y lograr la segunda victoria del año.

Esta jornada, los granas tienen una gran oportunidad clasificatoria para dar un paso importante, pues se enfrentan a una UD Logroñés (18.00, InSports TV) en un mal estado de forma, aunque es cierto que consiguieron rascar un empate en la jornada pasada en el derbi contra la SD Logroñés, sexto clasificado del grupo. Los de Natxo González acumulan una muy mala serie de resultados que le han hecho estar en antepenúltima posición con 22 puntos en las 23 jornadas disputadas. Y es que, los riojanos no ganan un partido desde el mes de octubre, en la jornada nueve de liga ante el Alcoyano. Desde entonces han pasado 14 jornadas en las que no han conseguido ni un triunfo.

Tampoco atraviesa un gran momento goleador el equipo logroñés, ya que llevan más de 500 minutos sin meter un gol. Además, como locales suelen mostrar su peor versión. Han logrado sacar a domicilio más puntos que en Las Gaunas. Fuera de casa han conseguido un botín de 13 puntos, mientras que en casa solamente han logrado 9.

Todos los ingredientes invitan a pensar que el Real Murcia tiene una ocasión propicia para dar caza a Eldense, Castellón y Real Sociedad B, aunque no quiere confiarse Mario Simón, que admite que va a ser un partido muy complicado. «La UD Logroñés es un equipo hecho para estar arriba, con jugadores muy valorados en la categoría, pero que no están saliendo las cosas como esperaban. Sabemos el peligro que tienen y para ganar partidos fuera de casa hay que mostrar un nivel muy alto», decía el técnico grana en la previa del encuentro.

El Real Murcia, por su parte, no podrá pensar solamente en lo deportivo, pues las noticias acerca de la propiedad del club de las últimas semanas, hacen que las miradas se desvíen y no se piense al cien por cien en la parcela futbolística, aunque Mario Simón asegurara que «los jugadores solo están pensando en el fútbol». Sin embargo, Agustín Ramos cree que inevitablemente sí que influye en el rendimiento de los jugadores, aunque no para de repetir que el objetivo, tras los tres refuerzos invernales, es conseguir el ascenso.

Los fichajes funcionan

A mediados de esta semana fueron presentados Alfon, Dani Romera y Toril. los tres fichajes del mercado invernal del Real Murcia a la vez que se desveló la tercera equipación, que será blanca y dorada con detalles granas en el cuello y en las mangas. Tanto Alfon como Alberto Toril, ya fueron titulares la semana pasada, dejando grandes sensaciones. El extremo dejó destellos de su calidad en las intervenciones que tuvo, mientras que el ariete demostró que no ha perdido el olfato goleador, siendo capaz de hacer uno.

El único de los tres que no ha debutado es Dani Romera por la lesión que arrastraba. Su baja, unida a la de Andrés Carrasco, aseguran la titularidad nuevamente de Toril. Alfon, aunque tiene más competencia, tiene también muchas opciones de empezar el partido en el once.