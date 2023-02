ElPozo Murcia viajó hasta tierras catalanas para demostrarse a sí mismo que era capaz de vencer al Barça, sabiendo aprovechar sus oportunidades y sufrir en el tramo final del choque para vencer 2-3 y confirmar sus opciones al título en esta Liga Nacional de Fútbol Sala. El combinado de Javi Rodríguez saltó al Palau Blaugrana con el objetivo de quitarse cuanto antes de la cabeza la eliminación copera del pasado finde, tratando de centrar sus esfuerzos en el único título restante en la temporada, una LNFS que precisamente está encabezada por el que era su rival, el FC Barcelona.

Los primeros compases del encuentro estarían marcados por el respeto entre dos combinados que llegaban tocados al choque pues, ninguno de los dos pudo pasar de semifinales la pasada semana en Granada en la disputa de la Copa de España, saltando a pista con mucha intensidad sin acumular grandes ocasiones salvo algún remate lejano. El empate no duraría mucho en el luminoso pues ElPozo aprovecharía una gran acción defensiva de Taynan que tras recuperar el esférico, lideraba el contragolpe y con pierna izquierda obligaba a intervenir a Feixas para que Felipe Valerio reventase el balón en el rechace al fondo de la red, haciendo el 0-1.

Pese a la gran oportunidad para bajar el ritmo del partido que se les quedaba a los de la Región con la ventaja, no sabrían gestionar la situación y en la mitad de la cancha, Ricardo Mayor perdería una pelota clave dejando carril abierto para la transición blaugrana, siendo Sergio Lozano el que empujaría el cuero para poner el 1-1 cercanos al ecuador del primer acto.

El choque avanzaría nuevamente marcado por los errores, cayendo esta vez para la balanza de ElPozo cuando en un auténtico despropósito de falta lanzada por el FC Barcelona la jugada terminaría con Gadeia y Taynan solos delante de Miquel Feixas, que nada podía hacer cuando el kazajo remataba el balón en el segundo palo haciendo el 1-2. De nuevo la alegría sería fugaz ya que ni treinta segundos después Marcenio aprovecharía una desconexión y definiría solo delante de Juanjo para poner de nuevo el empate, teniendo grandes problemas el combinado murciano para mantener la ventaja en el marcador.

El ritmo del partido no disminuía y la defensa parecía no existir para ninguno de los dos equipos pues, Gadeia, aprovecharía de nuevo los huecos blaugranas para meterse por dentro y asistir a un Darío que sólo tenía que empujar el balón para hacer el 2-3 con ocho minutos para llegar al descanso. Los de la Región, esta vez sí que lograrían mantener el marcador favorable no sin tener que intervenir con mérito Juanjo, manteniendo la ventaja al termino del primer acto.

Tras el descanso, los culés buscarían dar más ritmo al encuentro estando ElPozo en campo propio tratando de matar al contragolpe un partido que avanzaba sin que se moviese el marcador, estando muy comprometido el cuadro de Javi Rodríguez en las ayudas evitando que los culés llegasen con claridad a la meta de Juanjo. La media hora de choque superaba el luminoso y las arremetidas de los locales comenzaban a poner en serios apuros al cuadro murciano, que ahora sí que sufría para mantener la ventaja pese a estar manejando por primera vez de forma positiva el ritmo del encuentro durante la mayor parte del segundo tiempo.

El protagonismo sería ahora para la madera a falta de ocho minutos, siendo primero el Barça el que perdonaría el empate a puerta vacía para que poco después, Gadeia al contragolpe estrellase un fuerte disparo también en el poste, dejando el 2-3 en el marcador con opciones para ambos conjuntos. Los azulgranas seguían insistiendo pisando el acelerador, obligando a Juanjo a sacar su mejor versión para sacarlas de todos los colores desesperando a los culés que veían como ni en boca de gol, ni desde el doble penalti, ni desde fuera, eran capaces de superar la muralla ciezana, manteniéndose la mínima ventaja favorable a los murcianos con el guardameta de ElPozo como héroe, confirmando la victoria en tierras catalanas.

Los de Javi Rodríguez logran vencer por segunda vez al Barça esta temporada en liga, confirmando su candidatura al título si logran mantener en el tiempo esta intensidad y nivel defensivo.