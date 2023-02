La buena marcha del Real Murcia en el plano deportivo contrasta con la agitada actualidad en lo institucional. El conjunto grana continúa en la zona alta de la clasificación del grupo II de la Primera Federación, y viene de recortar tres puntos al líder con su victoria ante el Nástic de Tarragona. Mientras tanto, de forma paralela, en el horizonte se encuentra la Junta Extraordinaria del próximo 8 de marzo, que puede variar el panorama actual en los despachos tras mostrar el empresario Felipe Moreno su deseo de entrar a gestionar el club grana y acabar con la disputa judicial por la propiedad de la institución.

Con todo esto, el Real Murcia visita este domingo a la UD Logroñés (18.00 horas, Insports TV) con la intención de lograr otros tres puntos que le consoliden una jornada más en la lucha por los primeros puestos de la tabla, aunque Mario Simón considera que no debe alterar demasiado estos hechos a su equipo. «Gracias a la gente que está ahora mismo, el club es estable. No hay otros problemas que no sean trabajar o entrenar, y que puedan generar ruido en las cabezas de los futbolistas. Ellos están centrados en el día a día y eso es algo positivo. Yo también estoy intentando hacer mi trabajo lo mejor posible y en mantener centrada a la plantilla en el objetivo. Todos deseamos que el devenir del club sea el mejor, pero no nos podemos despistar con eso», expresaba el entrenador del Real Murcia en la previa del choque ante la UD Logroñés.

«No podemos estar aislados al cien por cien, porque es algo mediático y está en boca de todos. Pero no nos debe influenciar en nuestro día a día, porque la persona que esté en el cargo nos va a valorar por nuestro trabajo en el día a día y por nuestro nivel de resultados. Nosotros podemos hacer poco y nuestro deber es competir en intentar traernos los tres puntos de Logroño, porque todo lo que sea bueno deportivamente también lo será a nivel institucional y social para el Real Murcia», remarcaba el técnico grana en esta misma línea y añadía que «los futbolistas están pensando en fútbol, y no como en otras situaciones cuando no se cobraba y también afectaba al plano personal. En este caso no es así, y son conscientes de que cada vez que un equipo gana está dando un paso importante».

Sobre la UD Logroñés, equipo que la pasada temporada militaba en Segunda División, y que acumula catorce jornadas sin ganar, Mario Simón no se fía de los números. «Creo que estas dos salidas son las más complicadas que nos quedan en el calendario, porque en el caso de la UD Logroñés es un equipo hecho para estar arriba, con jugadores muy valorados en la categoría, pero que no están saliendo las cosas como esperaban. Aunque sabemos el peligro que tienen y para ganar partidos fuera de casa hay que mostrar un nivel muy alto», explicaba el técnico.

En el último partido lejos de Nueva Condomina, precisamente en Las Gaunas ante la SD Logroñés, el Real Murcia no consiguió sumar y Simón confía en poder cambiar eso mañana. «Fuera de casa siempre hemos mostrado una buena cara, en las últimas salida no hemos logrado la victoria, pero muchas veces los detalles marcan los partidos y el adelantarte en el marcador, o ir por detrás, marcan la línea», dijo.