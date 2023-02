El Fútbol Club Cartagena abre la vigesimoctava jornada de Segunda División esta noche frente al Real Oviedo (21.00, LaLiga Smartbank TV) con la intención de certificar su recuperación futbolística. Después de lograr una victoria en Ipurúa que cortó de raíz el mal momento del cuadro albinegro, los de Luis Carrión quieren darle continuidad a las buenas sensaciones que han encontrado con los fichajes de invierno y las remodelaciones en el once. Enfrente tendrá al cuadro de Álvaro Cervera, que atraviesa un tramo irregular de competición con una única victoria en las últimas cuatro jornadas. Necesita recuperar el Cartagena su fortaleza en casa para mantener sus opciones de amenazar el play off.

No gana el conjunto de la ciudad trimilenaria en el Cartagonova desde el pasado mes de noviembre -ante el Eibar- y eso es precisamente lo que quiere volver a hacer hoy ante el Real Oviedo. La victoria de la pasada jornada, casualmente también ante el Eibar, rompió la nefasta racha de ocho partidos sin ganar y devolvió a los cartageneros la confianza perdida. «Nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos ganarle a cualquiera», afirmó Luis Carrión en la rueda de prensa previa al partido. Con esa confianza afronta el partido de esta noche para intentar encadenar dos victorias consecutivas que le aúpen en la clasificación y en el plano moral.

En el cuadro albinegro todo se ve diferente tras la contundente victoria en Ipurúa por 0 a 3, pero el oscuro túnel por el que ha pasado el equipo hasta entonces no se olvida. Las ocho jornadas sin vencer y las seis que pasó el equipo sin anotar un solo gol pusieron en jaque a todo un proyecto. No obstante, mantuvo la directiva su fe en Carrión para reflotar al equipo y así lo hizo. Gracias a los fichajes de invierno, el técnico ha encontrado de nuevo el equilibrio que tanto buscaba en las dos últimas jornadas con un once que mezcla la aportación de los nuevos con la recuperación de los pilares.

Al margen de la portería, donde Aarón sigue haciéndo méritos para ser titular, Luis ha formado un once tipo con Calero, Olivas, Datkovic y Martos en defensa, Pêpê y Musto en el mediocentro, Jairo y Ureña en los extremos a banda cambiada y De Blasis por detrás de Borja Valle en la delantera. Frente al Levante ya mejoró ostensiblemente el equipo con esta formación a pesar de terminar cayendo por culpa de dos errores defensivos. Ante el Eibar logró Carrión su redención con el mismo equipo, que podría repetir por tercer partido consecutivo frente al Real Oviedo.

Por su parte, el Real Oviedo llega al Cartagonova con un rendimiento irregular que les ha llevado a sumar únicamente 4 puntos de los últimos 12. El mal inicio de liga de los asturianos conllevó la destitución de Jon Pérez Bolo y la llegada de Álvaro Cervera al banquillo azulón, que ha mejorado los resultados del equipo, aunque no ha podido situarlo aún en la pelea por la zona alta y se mantiene en duodécima posición, a 3 puntos del Cartagena, que es noveno. Es por ello que el partido resulta vital para ambos y puede marcar sus aspiraciones de esta temporada.

En cuanto a las bajas, Álvaro Cervera tendrá más dificultades que Carrión para conformar su once, y es que no podrá contar con David Costas, Javi Mier, Pomares y su goleador, Borja Bastón, por lesión mientras que Sergi Enrich y Jimmy están sancionados. Dani Calvo es duda, pero regresan Viti y Hugo Rama a una convocatoria que completa el canterano Enol Rodriguez. El entrenador albinegro solo tiene la baja de Ferreiro y la duda de Poveda.

Carrión: "Cuando ganas tras una mala racha, lo ves todo mejor"

El técnico del FC Cartagena, Luis Carrión, compareció ayer en rueda de prensa para analizar el partido frente al Real Oviedo. Tras la victoria en Ipurua, el entrenador admitió la euforia del grupo por cortar su mala racha, pero quiere mantener los pies en la tierra. «No deberíamos verlo diferente, pero cuando consigues una victoria después de una mala racha lo ves todo mejor. Llevábamos un tiempo bien y el otro día conseguimos el premio de ganar, pero en cuanto terminamos ya pensábamos en ganar al Oviedo para encadenar dos victorias seguidas», afirmó.

El entrenador explicó las importantes diferencias en ambos equipos desde que se vieron las caras por última vez, en la octava jornada. «Nosotros tenemos gente nueva y ellos son un equipo diferente con Álvaro [Cervera]», aseguró antes de valorar las virtudes de su rival. «Son intensos, centran mucho y llegan por fuera. Están siendo competitivos, metiendo goles de estrategia y no será fácil porque tiene muy buenos jugadores»,reiteró.

Por último, Carrión aseguró que «estar arriba dependerá de muchas cosas, pero lo que nos preocupa es ganar mañana para dejar al Oviedo a seis puntos además del golaveraje. Si conseguimos eso podemos tener posibilidades a final de temporada», concluyó.