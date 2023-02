Ricardo Mayor González (Librilla, 21 de febrero de 2000) regresó el pasado verano a ElPozo Murcia tras pasar dos campañas en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Y en solo seis meses, el joven jugador, que comenzó a jugar en su pueblo y en 2013 llegó a la cantera del club de Murcia, se ha ganado la renovación por dos temporadas.

«Se ha ganado sobradamente esta continuidad y estamos muy contentos de que un jugador que sale de nuestra cantera se afiance en el primer equipo. Su adaptación ha sido rápida a la exigencia de un club como el nuestro», afirmó ayer Fran Serrejón, director deportivo del club sobre un Ricardo Mayor que afirmó que «para mí, siendo de la casa, es un orgullo seguir vistiendo esta camiseta. Las dos temporadas que he estado fuera tenía el objetivo de crecer y poder volver aquí. Tengo muchas ganas e ilusión de seguir trabajando y de defender este escudo». El jugador también afirmó que esta temporada «me ha dado un plus de confianza» y que «llegar al primer equipo aquí es muy difícil porque no todo el mundo lo puede conseguir. Todo eso me hace estar más contento y me hace ver que tengo que seguir trabajando así», declaró.