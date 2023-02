Aunque la recuperación futbolística del Fútbol Club Cartagena aún no es definitiva ni completa, lo cierto es que el cambio en las sensaciones que transmite el equipo junto con la importante victoria frente al Eibar llaman al optimismo y apuntan a una trayectoria ascendente. Los fichajes de invierno han llegado de la mano de profundos cambios tácticos en el once de Luis Carrión con los que el entrenador ha logrado cortar la nefasta racha de resultados. No obstante, el nuevo orden ha terminado perjudicando a varios jugadores que no encuentran su lugar. Mantener el compromiso de los menos habituales se convierte ahora en prioridad para no volver a caer en la fatiga.

Tras las remodelaciones en la plantilla albinegra, con once movimientos en el mercado de invierno, Carrión comenzó a buscar el antídoto para curar una enfermedad que tenía moribundo al equipo. Seis jornadas sin conocer la victoria y las mismas sin anotar un solo gol obligaban al técnico catalán a probar cosas nuevas: en la defensa se cayeron Alcalá y Calero en favor de una línea de cinco con las novedades de Martos en la izquierda, Datkovic en el centro y Miguelón en la derecha; en el centro del campo llegó aire fresco con el estreno de Pêpê; y en ataque Carrión innovó con la movilidad de Valle y Ureña, sin delantero centro puro. El nuevo sistema comenzó a dar sus frutos y rompió la sequía goleadora en Ibiza, aunque el empate a 2 final demostró que el entrenador debía seguir puliendo detalles. Así lo hizo frente al Levante, regresando a la defensa de cuatro con Calero de vuelta a la titularidad y prescindiendo de Miguelón y Vázquez para aumentar la presencia en ataque con Jairo. Lo interesante de su nueva propuesta estuvo en la posición de sus extremos a pierna cambiada acompañando a un iluminado Borja Valle. Pese a la derrota ante los granotas insistió Carrión en su idea, lo que terminó por darle la razón. Con el mismo once -excepto en la portería- logró el técnico la victoria que tanto había perseguido, no obstante, su persistencia ha terminado señalando a algunos jugadores, que no entran dentro de su nuevo plan. En defensa, la ausencia de Pedro Alcalá llama la atención. El central de Mazarrón estaba teniendo grandes actuaciones con el Cartagena hasta que la llegada de Martos desplazó a Datkovic al centro de la zaga en su detrimento. Sus dos expulsiones, que se unen a las cinco amarillas para sumar un total de tres encuentros sancionado, han empañado su buen momento de forma, lo que le ha podido llevar al banquillo, a ojos de Luis Carrión. iguelón, que no tuvo un buen partido en su única oportunidad hasta el momento, también ha quedado señalado y Pablo Vázquez ha visto cortada su progresión cuando volvía a contar. También sale mal parado de la situación actual Luca Sangalli. El centrocampista, que tuvo amplia participación en el primer tramo de liga, ha visto cómo los refuerzos en la medular lo han dejado fuera del equipo durante las últimas cuatro jornadas. Pêpê, Musto, Rico y Eteki parecen por delante del vasco en el doble pivote y De Blasis es inamovible en la media punta. Por último, el nuevo frente de ataque ha dejado varias víctimas que, si bien no estaban contando demasiado, ahora lo tienen aún más difícil para desplazar a los titulares. Ureña y Jairo se han hecho con los extremos y han dejado fuera a Franchu, Ferreiro e Isak Jansson a la vez que Borja Valle ha relegado a Ortuño y Sadiku a un segundo plano a la espera de lo que pueda aportar Darío Poveda. El albanés se ha visto especialmente perjudicado, con solo acumula nueve minutos en los últimos tres partidos del equipo. Cervera considera al Cartagena un equipo imprevisible El entrenador del Real Oviedo, Álvaro Cervera, recalcó, tras haber sumado cuatro de los últimos doce puntos, que el principal objetivo es «asegurar la permanencia, quedar lo más arriba posible y hacer el equipo mejor de cara al año que viene». Cervera recalcó que el partido ante el Cartagena es especialmente complicado: «Vienen de ganar en Eibar, tienen jugadores peligrosos y muchas alternativas, y eso lo convierte en un partido complicado y difícil de preparar, porque no sabes qué van a hacer. En el último partido jugaron sin delantero puro y les fue bien», dijo.