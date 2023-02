Dani Romera aterrizó hace ya dos semanas en el Real Murcia. Sin embargo, pese a las ganas de verle en acción, los aficionados siguen sin poder disfrutar del delantero en el césped. Ante la Real Sociedad B entró en la convocatoria pese a saber que no estaba listo para jugar, y el pasado sábado ocurrió lo mismo contra el Nástic de Tarragona, y eso que Mario Simón había dejado abierta la posibilidad de que pudiera estar ya disponible para esa jornada. No lo estaba el sábado ni lo estará el próximo domingo para el encuentro que dispute el Real Murcia en Logroño. Por ello, el jugador no dudaba en salir del banquillo para protestar y forzar la quinta amarilla, tarjeta que le permitirá cumplir ciclo en un choque que de todas maneras no iba a poder jugar al no conseguir superar las molestias musculares con las que aterrizó en Nueva Condomina y que ya le impidieron jugar los últimos partidos con el Castellón.

Esos problemas musculares no le impidieron firmar por el Real Murcia, y es que los servicios médicos del club dieron el visto bueno a la llegada del futbolista al ser positivas todas las pruebas a las que fue sometido. Pero como las molestias no remiten, los responsables granas han optado por tener calma y descartar cualquier vuelta precipitada que a la larga le acabe pasando factura. Romera viene teniendo problemas en los isquiotibiales desde principios de noviembre. De hecho, el almeriense no pudo disputar ni un minuto en la visita del Real Murcia a Castalia. Después de cinco partidos fuera, apenas pudo jugar 120 minutos en tres partidos, demostrándose que su regreso había sido precipitado. A partir de ahí, ni jugó sus dos últimos encuentros con el Castellón ni los dos primeros con la camiseta del Real Murcia. Y es que, según fuentes del club, el almeriense no acaba de sentirse bien en los entrenamientos. Aunque las pruebas médicas indican que está bien, el músculo le sigue dando problemas, por lo que dentro del club consideran que no vale la pena arriesgar con un futbolista que tiene que ser muy importante en el tramo final de la temporada. Además, con los fichajes de Alberto Toril y de Alfon, los técnicos consideran que hay alternativas suficientes para no precipitarse. Las previsiones es que ya pueda estar listo para el choque del 25 de febrero, cuando el Real Murcia tenga que visitar al Calahorra. Ese será el segundo encuentro a domicilio, ya que este fin de semana los de Mario Simón jugarán en el campo de la UD Logroñés. No juega ni un minuto desde el 15 de enero Dani Romera lleva ya un mes sin jugar. Sus últimos minutos fueron el pasado 15 de enero durante el partido que el Castellón disputó contra el Logroñés. En esa cita el almeriense solo jugó 14 minutos. Al recaer de la lesión que venía arrastrando desde noviembre, el jugador ya no pudo estar ni ante el Osasuna Promesas y el Cornellá. A principios de febrero firmó con el Real Murcia y tampoco ha podido debutar. Ni lo hizo ante la Real B ni pudo hacerlo contra el Nástic. La próxima semana también está descartado, por ello forzó la quinta amarilla.