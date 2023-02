Entró el Fútbol Club Cartagena en un bloqueo total a principios de diciembre, a las puertas del mercado invernal, y la comisión deportiva tuvo que desechar su planificación de principio de temporada para intentar cambiar una dinámica preocupante. Se abandonó la idea de mantener un reducido grupo y se aparcó la intención de no realizar muchos cambios en enero. Los resultados ahogaban a un equipo que había funcionado bien hasta que se cayó de golpe y la ventana adicional de traspasos podía ayudar a remontar el vuelo. Once movimientos después, Luis Carrión parece haber encontrado de nuevo el equilibrio gracias a la aportación de los nuevos y su influencia sobre los demás.

Se marcharon Óscar Arribas y Julián Delmás buscando los minutos que no estaban teniendo en el Cartagena. Sergio Tejera siguió el mismo camino para probar un nuevo reto en el extranjero y Jaime Romero agotó el crédito del club tras no rendir como se esperaba. Las cuatro salidas dejaron cojo al equipo para comenzar el nuevo año y la directiva se puso a trabajar sin prisa, pero sin pausa, en las llegadas que completaran y complementaran a la plantilla.

Miguelón reforzó el lateral derecho y diez días después comenzó la cascada de fichajes. Óscar Ureña llegó prometiendo desborde en banda, Darío Poveda se sumó al ataque mientras Iván Martos completó el lateral zurdo y por último, Pêpê y Yan Eteki firmaron para traer aire fresco a un centro del campo agotado. La salida de Neskes cedido puso fin a los movimientos de una plantilla que tenía por delante el reto de solucionar una profunda crisis de juego y resultados.

Con el afán de conseguir una victoria que se resistía, Luis Carrión no esperó demasiado para probar a sus nuevos futbolistas. Ureña fue el primero en debutar en la primera oportunidad que tuvo, frente al Tenerife, pero en la siguiente jornada le acompañaron en el once Martos, Miguelón y Pêpê para enfrentar al Ibiza demostrando la urgencia del entrenador por cambiar la situación. Aunque el resultado no fue instantáneo, el equipo comenzó a mejorar: rompió la sequía goleadora con dos tantos en Can Misses y plantó cara al Levante con aspectos positivos a rescatar.

Con Ureña, Pêpê y Martos asentados en el once, todo terminó confluyendo en Ipurúa para sacar al equipo del pozo. El lateral permitió el regreso de Datkovic al centro de la zaga para conformar una defensa sólida, el mediocentro liberó a De Blasis de las tareas defensivas y aportó calidad y contundencia a la salida de balón y el extremo aportó el desborde que se le pide en banda. Además de ello, los tres participaron en los tres goles para cerrar una actuación sublime.

Buenos números

En el poco tiempo que acumulan los nuevos jugadores ya se ha podido notar su aportación más allá del último encuentro. El extremo ha demostrado asociación con el 80 por ciento de acierto en el pase y una asistencia, además de su intención por desbordar, con 14 regates intentados -4 con éxito- aunque debe mejorar en la toma de decisiones y participar más del juego. El mediocentro está sorprendiendo a la parroquia albinegra con el 90 por ciento de acierto en el pase que se suma a su 91 por ciento de pases largos con éxito y sus dos asistencias y el defensa no destaca tanto en el pase, pero mantiene un sólido 50 por ciento de duelos ganados.

Con el buen comienzo de Ureña, Pêpê y Martos, el mercado invernal del FC Cartagena comienza a dar sus frutos. No obstante, el resto de fichajes debe dar un paso adelante. Miguelón, Poveda y Yan Eteki aún no han mostrado lo que pueden dar al equipo y tendrán que trabajar mucho para encontrar las oportunidades de hacerlo.