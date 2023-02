A veces los partidos más plácidos a priori se indigestan y resultan pesados. Pero la debilidad defensiva de este Elche condenado al descenso por su alarmante indolencia en la medular y la defensa convirtió el encuentro en un trámite confortable para los de Ancelotti. De arranque Carletto tuvo que mirar al banquillo ante las bajas de Courtois, Kroos y Vinicius. Y lo resolvió con su naturalidad habitual, echando mano de Lunin, construyendo un mediocampo de meritorios con Ceballos, Camavinga y Valverde, y dando la titularidad a Asensio y Rodrygo con Benzema.

Ante la plaga de lesiones, el técnico ha conseguido implantar una rutina de rotaciones que involucra a 16 jugadores del equipo, los únicos en los que cree el técnico. Y los futbolistas entran y salen con naturalidad del once y de las diferentes posiciones en las que se desempeñan. El partido ante el Elche fue cómodo porque los ilicitanos eran jugadores de futbolín, bien colocados, pero sin agresividad alguna. Tanta pasividad permitió a Asensio romper dos cortinas defensivas subiendo un punto la intensidad en su eslalom y empujó a la red la pelota con delicadeza para adelantar a los madridistas a los ocho minutos. El Elche confirmaba todas las sospechas posibles.

Sentenciado al descanso

Caían los minutos sin saber el color de la camiseta de Lunin, espectador de lujo en la fría noche madrileña. El Madrid merodeaba el área de Badía hasta que un centro desde la derecha del ataque fue rematada por Benzema y la pelota, en el camino a portería, tropezó con el brazo de un defensa. Penalti tan claro como ingenuo y desafortunado. El propio Karim se colocó más allá de los once metros y batió al portero poniendo la pelota arriba a un lado. Certificaba así el trámite los de Ancelotti, que paseaba por su área técnica con una tranquilidad de la que hacía semanas que no disfrutaba. Por si había dudas, en el último minuto de la primera parte otro penalti inocente, porque contacto hubo, permitió a Benzema meter el tercero. El partido se había caído al descanso y ahora las apuestas se fijaban en cuántos les caerían al Elche.

La segunda parte fue un acoso sostenido de los blancos, que ya sin exigencia ni presión, se tomaban con paciencia el compromiso. Rodrygo y Asensio eran los más activos, dos jugadores que deben ganarse el puesto en un once donde la posición de tercer atacante está en manos de Federico Valverde, jugador que da versatilidad y pegada. El balear, animado por su gol y más allá de no acabar de encontrar la sintonía con el Madrid para renovar, mostraba dinamismo y ganas. El brasileño, por su parte, volvía a exhibir ese hambre que le ha convertido en una garantía para el taque de Ancelotti, juegue donde juegue en el frente de ataque de los madridistas. Junto a ellos Benzema, que superaba a Raúl en la lista de goleadores de la historia del Madrid, trataba de recuperar las mejores sensaciones de cara a lo que viene. El francés, que no es el de la temporada pasada, suma nueve goles en este Liga, tres de ellos de penalti, y está en la lucha por el pichichi a dos de Joselu y cinco de Lewandowski.

Sobró este segundo asalto del choque porque el Real Madrid salió a contemporizar y solo sus hombres de ataque trataron de acelerar el juego, pero sin mucha exigencia, dada la ventaja en el marcador. Carletto apostó por repartir el esfuerzo de sus hombres y realizó sustituciones en las que entraron hasta Mariano y Álvaro Odriozola, lo que es una noticia porque el hispano-dominicano y el donostiarra son dos de los jugadores que están arrumbados en el banquillo junto a Hazard y Vallejo. Modric coronó la goleada con un zapatazo que entró como un obús por la escuadra de Badía ante la euforia del Bernabéu. Pocos partidos recordará Ancelotti tan tranquilos en los últimos tiempos. Le vendrá bien porque ahora enlaza Pamplona, Anfield y el Atlético.