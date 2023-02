Pese a que el UCAM Murcia CB juega hoy (20.30 horas, Popular Televisión) un partido de la Champions League Basketball en el Palacio de los Deportes ante el Darüssafaka turco, la actualidad está marcada por la marcha de Jordan Davis al Hamburgo, de la liga alemana. El director general, Alejandro Gómez, no ocultó ayer que se siente «fracasado» por la salida del jugador, que achacó a que no ha entendido «su rol, su crecimiento y lo que significaba para el equipo» esta temporada. De igual modo, pese a que fue la semana pasada cuando se comenzó a fraguar su marcha, desveló que «llevamos todo el año con este problema y hay cosas que llegan a unos límites», argumentando también problemas personales «que no se pueden contar», y que el club no está buscando ni un base ni un escolta, sino un fichaje que calificó como «diferencial y que nos mejore».

El madrileño admitió que «Jordan Davis es para mí uno de los jugadores más importantes de la plantilla, porque es el pegamento que muchas veces teníamos en cuanto a físico, defensa y equilibrar muchas carencias del equipo», explicó para añadir que «no hayamos sido capaces, yo el primero, de conseguir la mejor versión y el crecimiento de Jordan Davis para esta temporada, es algo que me preocupa y me tiene bastante fastidiado. No es una salida que me hubiera gustado, pero a veces, cuando pasan cosas y hay temas personales que no se pueden contar, por mucho que intentes ayudarle, por mucho que el entrenador y compañeros intenten estar ahí para ayudarle, y en este caso yo, me siento fracasado de no ser capaz de conseguir que Jordan entendiera su rol, su crecimiento y lo que significaba para el equipo», recalcó.

El jugador pidió salir la semana pasada. Por ello ya no estuvo convocado ante el Real Madrid. Antes también se había quedado fuera en varios partidos de la Champions, una situación que ya levantó suspicacias. Y aunque el Hamburgo ni ha confirmado su fichaje ni informado de la cantidad económica que ha pagado por su traspaso, algo habitual en el baloncesto alemán, Gómez explicó que «teníamos claro cuando empezamos a hablar del tema, que no iba a ser una salida sin contrapartida. En ese sentido, dentro de lo malo, que es perder a Jordan, la posición del club queda bien», sin desvelar el traspaso que ha pagado el club germano.

Otro de los argumentos que esgrimió Gómez para la marcha de Davis fue su entorno, para hacer también autocrítica: «Detrás del jugador está la persona y los entornos. Esa es la parte que los aficionados y vosotros (los periodistas) no conocéis, que es más importante que tener una buena racha de tiro. La cosa se ha ido torciendo y hemos gestionado todos mal la situación. No puedo decir que solo es culpa del jugador. Por mucho que lo hemos intentado, no lo hemos conseguido. Por eso digo que soy el primer culpable y el que se siente peor de que la cosas no hayan salido porque tenía grandes expectativas en el jugador y una gran relación con él, y que haya acabado así, no es algo como para sentirse orgulloso. La única situación positiva es el capítulo económico», declaró.

Asimismo, como es habitual cada vez que tiene que salir al mercado el UCAM Murcia, Gómez habló de dificultades para encontrar un jugador: «Antes tenías 200 jugadores en paro y ahora no existen. Tienes que sacarlos de un equipo porque el mercado no existe como antes. De nivel ACB no existen y por eso es todavía peor el momento en el que tenemos que tomar esta decisión, pero él quería salir».

Pese a que se ha marchado un escolta capaz de jugar a campo abierto y que hacía mucho daño con sus penetraciones y su capacidad defensiva, Gómez aseguró que no tiene por qué ser su sustituto un jugador de las mismas características: «No es un uno ni un dos lo que estamos buscando, sino un jugador diferencial que nos mejore el equipo. Fichar por fichar no es sinónimo de hacerlo bien y ahí está el ejemplo del Burgos, que el año pasado fichó 18 y terminó descendiendo. Hay que tener cabeza y saber lo que necesita el equipo. Si aparece un jugador que nos mejore, bien, y buscaremos alguien que nos vaya a aportar. Creo que es momento de apostar por Urban (Klavzar) o Rati (Andronikashvili) porque no tenemos una plantilla de 11 jugadores y nos quedamos con 10, tenemos una plantilla de 13», sentenció.

Partido clave esta noche en el Palacio ante el Darüssafaka

El UCAM Murcia CB tiene esta noche en el Palacio de los Deportes (20.30 horas, Popular Televisión) un partido clave en el Top 16 (octavos de final) de la Basketball Champions League. Después de alterarse el calendario y tener que jugar la cuarta jornada antes que la tercera por el aplazamiento la pasada semana de su partido en Estambul, hoy recibe al Darüssafaka turco, colista del grupo L sin conocer aún la derrota. Ganar, debido a que el Tenerife está invicto, es vital para poder alcanzar la segunda plaza del grupo, que da derecho a estar en los cuartos de final de la competición continental. Los universitarios, que de sus últimos cinco partidos solo han ganado uno, también reciben a un rival que atraviesa una mala racha, ya que ha sumado cinco derrotas consecutivas.

Los turcos, que el pasado domingo cayeron ante el poderoso Anadolu Efes por solo tres puntos (80-83) en la BSL , tienen en el pívot Gabriel Olaseni, británico de 2,08 metros, a su jugador más determinante. Juega más de 30 minutos por partido, con unos promedios de 12,2 puntos y 7,6 rebotes en la liga turca. En la línea exterior, el base estadounidense Markel Starks, un trotamundos que ha pasado por equipos de Australia, Italia, Alemania, Grecia, Rusia y Bosnia, promedia 14,2 puntos y 4 asistencias. Él marca el ritmo del juego de un equipo donde el turco Dogus Ozdemiroglu, escolta de 1,91 metros, también tiene gran peso en la anotación, con una media de 13,3 puntos. En el puesto de alero, Wayne McCullough, estadounidense de 28 años, produce una media de 8,7 puntos. Otro británico, Akwasi Yeboah, el ala pívot Aaron White, que llegó al equipo a finales de diciembre tras iniciar la temporada en el Buducnost, y el turco Ercan Osmani también tienen protagonismo en la plantilla que dirige Selcuk Ernak, quien lleva en el banquillo desde diciembre de 2018.

En el UCAM Murcia, tras la marcha de Jordan Davis, Sito Alonso ya no tendrá que hacer el descarte de un jugador que no ocupe plaza de cupo. Ahora ya solo tendrá que decidir entre meter en la convocatoria de Urban Klavzar o Rati Andronikashvili.