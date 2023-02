Hace poco más de un año, el UCAM Murcia CB anunció la renovación de Jordan Davis hasta 2024. «Me siento muy feliz. Cuando uno se siente cómodo y feliz, pues se quiere quedar. Tengo una gran relación con todos los miembros del equipo y del club, la gente me ha tratado muy bien, mi familia está encantada con lo que la ciudad te ofrece en cuanto a cultura y vida… y el hecho de que Alejandro confíe en mí y el presidente confíe en mí significa mucho y tengo que ser agradecido con ellos. Para mí es muy importante esta renovación», dijo en ese momento el escolta, quien no dudó en alabar a su entrenador, Sito Alonso, de quien apostilló que «ha sido una figura muy importante en el desarrollo de mi juego. Lo primero que me ha enseñado es que tenga confianza en mi juego. Y otra de las cosas que me remarca es que no hay que ser perfecto en el juego y que los errores forman parte del deporte, pero siempre hay que dar el cien por cien».

Poco más de un año después, ese amor se ha convertido en divorcio, que quedó escenificado el domingo tras el partido ante el Real Madrid, cuando el técnico dijo en rueda de prensa que «Jordan Davis ha pedido salir del equipo, y saldrá del equipo», y ayer al anunciar el club su macha al Veolia Towers Hamburgo alemán, aunque el UCAM Murcia no dijo en la nota de prensa su destino, solo que «ha sido traspasado a su nuevo club tras alcanzar un acuerdo económico». Al cierre de esta edición, el club alemán, que compite en la Eurocup, no había anunciado oficialmente el fichaje y, por tanto, la cantidad que había pagado por el traspaso, algo habitual en el baloncesto germano. Jordan Davis, por tanto, ya es historia en el UCAM Murcia CB, algo que empezó a rumorearse en las secretarías técnicas de algunos clubes de la ACB la semana pasada, cuando empezó a ser ofrecido por su representante. El rendimiento de Davis había caído ostensiblemente este curso. Se había quedado fuera de la convocatoria en dos encuentros de la Champions League después de regresar de una lesión, una situación que, según ha podido saber esta Redacción, molestó mucho al jugador, quien tampoco tenía química con el base Travis Trice. Además, en algunos partidos se habían visto gestos del escolta de desaprobación hacia las decisiones del entrenador. El UCAM aprieta y el Madrid ahoga El cóctel ha terminado por explotar, como ocurrió hace unos años con Dino Radoncic, un jugador que pasó de mantener un idilio amoroso con el club, que realizó un importante esfuerzo por lograr su fichaje del Real Madrid, a caer en desgracia en febrero de 2020, cuando tuvo que hacer las maletas después de haber sido, como ahora Jordan Davis, importante en las rotaciones del técnico. Su sustituto, Delroy James, pasó con más pena que gloria por el equipo. La baja de Radoncic, que no fue a petición propia como la de Davis, generó también un problema con los cupos, ya que el montenegrino es considerado jugador de formación en la ACB. Roban a Sito Alonso su libreta con jugadas técnicas del UCAM Murcia CB Años antes, en enero de 2019, se vivió en el UCAM Murcia otra situación similar. El pívot internacional argentino Marcos Delía pidió salir del club en mitad de temporada. Entonces era entrenador del equipo Javi Juárez, quien no dudó en expresar abiertamente en rueda de prensa el sentimiento que le había provocado la decisión de Delía: «Me ha dolido especialmente la marcha de un jugador que llegó desde Argentina, que ha sido bien recibido durante dos años y medio en Murcia y aquí se ha podido hacer un nombre cuando otros que no han tenido tanta confianza por mi parte se han partido el pecho. Se va por estar mal asesorado. Todos cometemos errores, pero me gustaría que no vuelva a cometer un error como este, abandonando a sus compañeros siendo capitán», afirmó. Pero los casos de Radoncic y Delía no son los únicos. Para encontrar el último precedente solo hay que remontarse al pasado verano, cuando Augusto César Lima, solo un mes después de renovar hasta 204, decidió pagar su cláusula de rescisión para posteriormente fichar por el Unicaja. La marcha de Jordan Davis, que el club no ha dicho que vaya a ser cubierta con otro jugador, reduce la plantilla a trece jugadores en nómina. Hasta la fecha, Urban Klavzar y Rati Andronikashvili se han quedado fuera en la Liga Endesa, por lo que como ocurrió ante el Real Madrid con el primero, uno de ellos siempre entrará en las convocatorias, como siempre ocurre también en Champions, donde ya no tendrá que hacer ningún descarte Sito Alonso.